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Vali Karadeniz Hanönü ilçesini ziyaret etti

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Hanönü ilçesini ziyaret etti.

30.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:42Vali Karadeniz Hanönü ilçesini ziyaret etti
Valisi Yaşar Karadeniz, ilçesini ziyaret etti.
Karadeniz'i ilçede Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Serkan Uçar, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar karşıladı.
Başkan Uçar'ı makamında ziyaret eden Karadeniz, belediye çalışmaları ve ilçe hakkında bilgi aldı.
Uçar, ziyaret dolayısıyla Vali Karadeniz'e teşekkür etti.
Daha sonra ilçede faaliyet gösteren bakır madeninde incelemelerde bulunan Karadeniz'e firma yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Kastamonu, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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