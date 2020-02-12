Haberler » Güncel » Vali Karadeniz şehit ailesini ziyaret etti - Haber

Vali Karadeniz şehit ailesini ziyaret etti

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in Tosya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

12.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:56Vali Karadeniz şehit ailesini ziyaret etti
Valisi Yaşar , Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in Tosya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit annesi Behiye ve babası Recep Odun ile sohbet eden Karadeniz, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.
Ailelerinin şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Ufuk Deniz ve tüm şehitler için dua edildi.
Ziyarette Kastamonu Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da yer aldı.

Kastamonu, Karadeniz, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
10:09  Trabzonspor DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor DG Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor DG Sivasspor hangi kanalda?
12.02.2020 12:15:57