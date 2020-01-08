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Vali Karahan, doktorların ölümle sonuçlanan partisi ile ilgili konuştu

Denizli Valisi Hasan Karahan, bir doktorun öldüğü ikisinin komaya girdiği yılbaşı eğlencesinin altından 'uyuşturucu' kullanılması çıkması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ülkemizin sorunu. Bu konuda bilinçlenmek önemli. Özellikle doktor bile bu işi yapıyorsa kime ne diyeceksiniz?

08.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:10Vali Karahan, doktorların ölümle sonuçlanan partisi ile ilgili konuştu
Valisi Hasan Karahan, bir doktorun öldüğü ikisinin komaya girdiği yılbaşı eğlencesinin altından 'uyuşturucu' kullanılması çıkması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ülkemizin sorunu. Bu konuda bilinçlenmek önemli. Özellikle doktor bile bu işi yapıyorsa kime ne diyeceksiniz? Yani burada demek ki bazı şeyleri tekrar ele almak gerekiyor. Hep söylüyoruz 'bilinçlendirelim' diye ama doktordan bilinçlisi de olmaz" diye konuştu.

Denizli Valisi Hasan Karahan, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda kent gündemine dair açıklamalarda bulunan Vali Karahan, geçtiğimiz hafta yaşanan ve geniş yankı bulan doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesinde uyuşturucu kullandıkları için ölen diş hekimi Betül Karaayvaz olayına değindi. Açıklamasında emniyet ve jandarmanın uyuşturucu ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğine dikkat çeken Vali Karahan, 2019 yılında uyuşturucu konusunda 660 civarında gözaltı olduğunu ve bunun yaklaşık 468'nin tutuklandığını belirtti. Vali Karahan, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Özellikle emniyet ve jandarmamız son yıllarda uyuşturucu ile ilgili operasyonlara ağırlık veriyor. Adliyenin de desteğiyle, önceden 'kullanıcıyım' diyenleri serbest bırakıyorlardı şimdi o kalktı, tutuklamalar oluyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı 660 civarında yakalamanın yaklaşık 468'nin tutuklama ile sonuçlandığı yönünde bilgi paylaşmıştı. Uyuşturucu ülkemizin sorunu. Bu konuda bilinçlenmek önemli. Doktor bile bu işi yapıyorsa kime ne diyeceksiniz?' Burada demek ki bazı şeyleri tekrar ele almak gerekiyor. Bu konuda farkındalığı oluşturmak konusunda hepimize sorumluluk düşüyor. Hep söylüyoruz 'bilinçlendirelim' diye ama doktordan bilinçlisi de olmaz bu konuda. Demek ki insanların biraz daha kendini kontrol etme, eskilerin değimi ile nefsine hakim olması lazım" diye konuştu.

"Bir kereden bir şey olmaz ya da bana bir şey olmaz' söylemi yanlış"

Uyuşturucu ile mücadelede bilinçlenmenin önemine dikkat çeken Vali Karahan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda kendimizde eğitmemiz lazım özellikle aileden başlayarak okullarda başka alanlarda kendi kontrolümüzü sağlamalıyız. Kendimizi kontrol konusunda eksiğimiz var, 'bir kereden bir şey olmaz ya da bana bir şey olmaz' söylemi yanlış çünkü olabiliyor. Biz tabi emniyet yönü ile yönü ile yapılabilecekleri yapıyoruz tabi yüzde yüz başarılı olduğumuz söylenemez mutlaka eksiğimiz var. Ama talep olduğu sürece bunun arzı bir şekilde bulunacak. Talebi kısmak ve azaltmak o konuda hepimizin sorumluluğu var. Rahmetli olan doktora da Allah rahmet eylesin, ailesine başsağlığı diliyoruz. Ama kimse bu konuda 'bu bela bulaşmaz' demesin, dikkatli olmamız lazım." - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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