Vali Karahan, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Denizli
Valisi Hasan Karahan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Karahan mesajında, 1928'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilişinin 90'ıncı, bu anlamlı günün 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmasının da 37'nci yılını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Yatırımların en kıymetlisi, gayretlerin en güzeli olan eğitimin, aile yuvasında başlamasının ardından okullarda şekillenerek çocuklara değer katan en önemli unsur olduğunu dile getiren Karahan, şunları kaydetti:
"Günümüz dünyasında olduğu gibi ülkemizin de gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevi çok büyüktür. Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Öğretmenlik mesleği, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar emek, sabır, fedakarlık isteyen saygın bir meslektir. Herkesin üzerinde emeği olan ve gönlünde müstesna bir yer tutan Öğretmenler, bizleri yetiştirdikleri gibi en değerli varlıklarımız çocuklarımızı, gençlerimizi de yetiştirerek yarınlara hazırlamakta, ülkemizin geleceği yönünden önemli ve sorumluluğu ağır olan bir görevi yerine getirmekteler."
Başöğretmen Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir." ve Hz. Ali'nin "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum." sözlerini hatırlatan Karahan, "Kutsal olduğu kadar mesuliyeti ağır olan öğretmenlik mesleğini icra eden bütün öğretmenlerimize çocuklarımızın ve gençlerimizin modern, demokratik hukuk kurallarına, milli değerlerimize bağlı yetiştirilmesinde, dolayısıyla ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde gösterdiği özveri ve emek için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk,Denizli