Vali Karaloğlu: "Antalya turizmi büyümeye devam edecek"

AKTOB tarafından 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' ana temasıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne Vali Münir Karaloğlu, Antalya turizminin büyümeye devam edeceğini söyledi.Rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktıkAntalya'da kent ekonomisinin ana omurgasını oluşturan, turizm sektörünün konuşulacağı Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Vali Münir Karaloğlu, "Şükürler olsun Antalya bu sene iyi bir sezonu geride bıraktık. Günlük rekorlar, aylık rekorlar ve nihayet yıllık rekorla bugüne kadar ki en iyi sezonu hep birlikte geçirdik. Tabi ki sadece turist rakamları her şeyi ifade etmiyor. Bu yüzden turizm sektörünün geleceğinin konuşulduğu, geleceğin turizminin konuşulduğu ve gelecekte ki turizm trendlerinin tartışıldığı bu ve benzeri kongreleri çok önemsiyorum. Benim bu sene katıldığım dördüncü resort kongresi ve her sene kongrelerden çok istifade edip çok şey öğreniyorum. İnşallah bu senede turizmle ilgili yeni şeyleri burada dinleyeceğiz. Gelecekle ilgili yeni vizyonlarımızın oluşmasına katkı sunacak yeni bilgilerle bu salondan ayrılacağımızı tahmin ediyorum" dedi.Yol haritamızı hep birlikte belirliyoruzAntalya'da her ay sektör, yerel yönetim, kentin ticaret ve sanayi odası ve sektörün sivil toplumuyla bir araya gelinip, bir önceki ayın değerlendirildiğine değinen Vali Karaloğlu, "Önümüzde ki ayda yapmamız gereken konuları ve turizmle ilgili tasavvurumuzu hep beraber tartışıp yol haritamızı belirleriz. Antalya'da bu noktada çok ciddi ve güzel bir işbirliğimizin olduğunu ve Antalya'da ki başarının da bu işbirliğinin altında yattığını ifade edebilirim. Buna katkı veren tüm taraflara teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzde ki yılda ve yıllarda Antalya turizmi büyümeye sizlerin de katkısıyla devam edecektir. Biz buna inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bu kongrede Antalya turizminin büyümesine pozitif katkı yapar diye temenni ediyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği olan başta AKTOB yönetim kuruluna ve başkanına teşekkür edip, sizleri Türkiye'nin en güzel şehri, turizmin başkenti Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum" şeklinde konuştu.Kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve pek çok sektör temsilcisi katıldı. - ANTALYA