Vali Karaloğlu, Emniyet Kemeri Sinyalini Susturan Tokaları Çocuklarla Kırdı

07 Aralık 2018 Cuma 14:28



07 Aralık 2018 Cuma 14:28

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ile çocuklar, 'Ölümle tokalaşma' kampanyası kapsamında, emniyet kemeri sinyalini engelleyen tokaları kırdı. Vali Karaloğlu, 'Türk icadı' denilen tokalar için "Utanılacak bir şey" diyerek, bu tokaları üreten, satan ve kullananların engelleneceğini ayrıca cezalandırılacağını söyledi.Emniyet kemeri sinyalini engelleyen, 'Türk icadı' ve 'Türk tokası' olarak bilinen aparatı üreten, satan ve araçlarında bulunduranlara karşı Antalya'da 'Ölümle tokalaşma' sloganıyla kampanya başlatıldı. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti'nin iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında; emniyet kemeri sinyalini susturan tokayı kullanan, üreten ve satanlar cezalandırılacak. Kampanyada çocuklar ise anne- babaları ve yakınlarına ait araçlarda gördükleri bu tokaları toplayıp, emniyet birimlerine teslim ettiğinde ödüllendirilecek.TOKALARI KIRDILARAntalya Valisi Münir Karaloğlu ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen lansmanda, 'Ölümle tokalaşma' kampanyasının protokolü imzalandı. Vali Karaloğlu, çocukların, anne- babaları veya yakınlarının araçlarından topladıkları tokaları onlarla birlikte kırdı. Emniyet kemeri takılı olmayanların geçirdiği trafik kazalarından görüntülerin de izletildiği toplantıda Vali Karaloğlu, hem bu tokayı üreten ve satanlar hem de kullananlara karşı uyarılarda bulundu.100 GÜNLÜK EYLEM PLANININ PARÇASIVali Karaloğlu, trafik kazalarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin, yaralandığının veya sakat kaldığının bir gerçek olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '100 Günlük Eylem Planı'ndaki önemli hedeflerinden birinin, ülke genelinde trafik kazalarını ve bağlı ölüm- yaralanma olaylarını azaltmak olduğunu belirten Karaloğlu, kampanyanın bu eylem planının parçası olarak görülebileceğini söyledi.10 AYDA 80 ÖLÜMAntalya'da, 2017 yılında 87 ölümlü trafik kazasında 103 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Bu, korkunç bir rakam. 2018'in ilk 10 ayında da 80 vatandaşımızı kaybettiğimiz gözüküyor. Türkiye genelinde son bir yıldır İçişleri Bakanlığı'mızın başlattığı büyük kampanyalar ve çalışmalarla emniyet ve jandarmamızın büyük gayretleriyle ölümlü trafik kazalarında yüzde 8'lik, trafik kazalarındaki ölümlerde de yüzde 5'lik azalmamız var. Bu yeterli mi? Hayır, kesinlikle yeterli değil. Mutlaka bu azalma trendini hızlandırmamız lazım" dedi.'UTANILACAK İCAT'Toplantıda öğrencilerin araçlardan toplayıp, getirdiği tokalardan birini eline alarak, tepki gösteren Vali Karaloğlu, "Arkadaşlarımız 'Türk icadı' dedi. Bu, utanılacak bir şey. Yani bizim yaşamımız, sağlığımız, güvenliğimiz için geliştirilmiş bir sistemi devreden çıkarmak için bu basit, piyasada belki 1- 2 liraya satılan bu araçla araçtaki kemer yerine sinyal sistemini susturmak, sizi 'Kemer takın' diye uyaran uyarıları bertaraf etmek için kullandığınız bu toka aslında hepimizi ölümle tokalaştıran bir olay" diye konuştu.'SATAN ESNAF, CİNAYETİN ORTAĞIDIR''Ölümle tokalaşma' sloganıyla başlatılan kampanyasıyla sadece Antalya'da değil; tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Karaloğlu, "Antalya'da mutlaka vatandaşın ölümüne sebep olan bu sahte tokalardan araçlarımızı kurtarmamız lazım. Öncelikle bunun üretimi ve satışını engelleyeceğiz sonra araçlarda kullanımına izin vermeyeceğiz. Esnafımıza çağrıda bulunuyoruz; Allah rızası için 1 lira kazanacağız, diye bir cinayetin ortağı olmayın. Bunu satan her esnafımız şunu bilsin. Bunun takılı olduğu bir araçta ölümlü ve yaramalı kaza olduğunda doğrudan cinayetin ortağıdır. Belki hukuken kedisini bulup cezalandıramayabiliriz ama unutmasın ki vicdanlarda ve ilahi adalette o cinayetin ortağıdır" dedi.ÜRETEN, SATAN VE BULUNDURAN HERKESE CEZAProtokolün ardından emniyet kemeri tokalarıyla ilgili valilik emri yayımlanacağını da kaydeden Karaloğlu, bu tokayı üreten, satan ve aracında bulunan herkese cezai işlem uygulanacağını söyledi. 'Karayolları Trafik Kanunu'na göre de bu tokanın kullanımının zaten yasak olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Antalya'da bunun denetimlerini artıracağız. Hangi araçta bulunursa kullanıyor veya kullanmıyor, torpido gözünde de olsa vites kutusunda da olsa görülen her araca ceza uygulayacağız" diye konuştu.'BU SAÇMALIĞI HAYATIMIZDAN ÇIKARALIM'Emniyet kemeri takmanın ön koltukta yüzde 50, arka koltukta ise yüzde 75 ölüm riskini azalttığını kaydeden Vali Karaloğlu, sosyal medyada 'Ölümle tokalaşma' hashtag'iyle bu kampanyaya destek verilmesini istedi. Ölümlerin ve kazaların azaldığı Antalya ve Türkiye temennisinde bulunan Karaloğlu, "Bu saçmalığı hayatımızdan ve toplum hayatından çıkarmamız lazım. Bu kadar kesin ve net" dedikten sonra öğrencilerle birlikte toplantı salonuna getirilen tokaları tek tek kırdı. Tokaları getiren öğrencilere ise içinde sinema bileti de olan çeşitli ödüller verildi.- Antalya