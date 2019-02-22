Vali Karaloğlu Hayırsever Çift ile Bağış Protokolü İmzaladı

Kaynak: İHA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Nevşehirli hayırseverler Faik-Ernur Koparan çifti ile eğitime destek vermek için Bağış Protokolü'nü imzaladı.Hayırsever Faik-Ernur Koparan tarafından isminin bir okula verilmesi karşılığında yapılan para bağışı için Antalya Valiliği'nde imza töreni düzenlendi. Antalya Valiliği'nde düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Faik- Ernur Koparan çifti katıldı.Hayırsever çifti tebrik eden Vali Münir Karaloğlu, "Daha önce de eğitime katkıları olmuş, hayırsever ailemizin bugün Antalya'daki eğitime katkı ve yardımlarından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.Konuşmaların ardından hazırlanan Bağış Protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, mevcut bir okula Faik-Ernur Koparan çiftinin isminin verilmesine karşılık para bağışı yapıldı. - ANTALYA