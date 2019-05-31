Vali Karaloğlu: "Hedef yerli ve milli değerlerle donatılmış bir gençlik"

Kaynak: İHA

Vali Münir Karaloğlu, "Gençlerimizle ilgilenmek ve sahip çıkmaz zorundayız. Hedef milli ve yerli değerlerle donatılmış ahlaklı inançlı hedefi olan bir gençliği ortaya çıkarmaktır" dedi.Vali Münir Karaloğlu Türkiye Gençlik Vakfı Antalya Şubesi'nin düzenlediği iftar buluşmasında lise ve üniversiteli gençler ile bir araya geldi. Vakıf binasını inceleyip vakfın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu iftarın ardından gençleri Türkiye Yunanistan hazırlık maçına davet etti. Türkiye'nin hedefleri olan büyük bir millet, büyük bir ülke olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Sıradan bir millet ve sıradan bir ülke değiliz. Ümmetin gözü Türkiye'de ümmetin gözü bu millette ve gençlikte bu ülkeyi de bu milleti de bu gençlik ayağa kaldıracak. Bir yere taşıyacak o yüzden gençlik olmazsa olmazımız" dedi.Türkiye'nin sosyal devlet anlayışıyla gençliğin iyi yetişmesi, iyi insan, iyi vatandaş olması için çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Karaloğlu her şeyin devlet gücüyle yapılamayacağını, gençlikle ilgilenen gençliğe yön veren hedef koyan sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. TÜGVA'nın bu ihtiyaçla doğan bir STK olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenmiş Türkiye'nin çok önemli gençlik kuruluşlarından bir tanesidir. TÜGVA'dan beklentimiz çok. Çağın gençlerini derleyip toparlamak belli bir hedefe yönlendirmek çok kolay bir iş değildir. Çok fazla faktör var gençlerimizi etkileyen gençlerimizi farklı yönlere sevk eden çok fazla faktör var. Bunun ancak sivil toplum eliyle mücadele edebiliriz. Gençlerimizle ilgilenmek ve sahip çıkmaz zorundayız. Hedef milli ve yerli değerlerle donatılmış ahlaklı inançlı hedefi olan bir gençliği ortaya çıkarmaktır. Hedefi olan bir millete de bu yakışır ve bu gerekir" ifadelerini kullandı.İftar'ın ardından gençlerle sohbet eden Vali Karaloğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA