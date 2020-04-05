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Vali Karaloğlu'ndan 2 milyon 182 bin mesaj

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs salgınından korunmak ve alınan kararlara uyulması yönünde il genelinde 2 milyon 182 bin GSM abonesine mesaj gönderdi.

05.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:36
Vali Karaloğlu'ndan 2 milyon 182 bin mesaj

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs salgınından korunmak ve alınan kararlara uyulması yönünde il genelinde 2 milyon 182 bin GSM abonesine mesaj gönderdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs salgınından korunmak ve alınan kararlara uyulmasına yönelik, tüm Antalyalılara cep telefonu aracılığıyla mesaj gönderdi. Vali Karaloğlu, Antalya'da bulunan 2 milyon 182 bin GSM abonesine gönderilen uyarı ve hatırlatma mesajında, "Sevgili Antalyalılar, salgınla savaşımız sürüyor. Bunun için özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı mutlaka evimizde ve şehrimizde kalalım. Maskemizi takalım. Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyalım. İnşallah, bu savaşı birlikte kazanacağız" dedi.

Antalya'da bulunan 2 milyon 182 bin GSM abonesinin tamamına uyarı ve hatırlatma mesajı gönderdiklerini belirten Vali Karaloğlu, "Mesajın gereğini bütün Antalya'nın yapacağına kalben inanıyorum. Yüreklerimiz toplu vuracak, bu savaşı biz kazanacağız inşallah. Savaşımız sürüyor, Antalya mesajı aldı" dedi.

Vali Karaloğlu'nun mesajını birçok Antalyalı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, uyarıları için teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel
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