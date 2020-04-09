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Vali Karaloğlu'ndan esprili 'EvdeKalAntalya' paylaşımı

ANTALYA'nın dalgıç valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse dikkat çekmek için bir kaya balığının boş bir kabuğu yuva olarak kullandığı fotoğrafla yaptığı esprili paylaşımda, "Antalya'da çağrımızı duymayan kalmamış" dedi.

09.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:48
Vali Karaloğlu'ndan esprili 'EvdeKalAntalya' paylaşımı

ANTALYA'nın dalgıç valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse dikkat çekmek için bir kaya balığının boş bir kabuğu yuva olarak kullandığı fotoğrafla yaptığı esprili paylaşımda, " Antalya 'da çağrımızı duymayan kalmamış" dedi.

Antalya'nın dalgıç yönü, su altına olan ilgisi ve su altı zenginliklerinin turizme kazandırılması adına yaptığı birçok önemli çalışmasıyla da tanınan Vali Münir Karaloğlu, deniz altından bir kaya balığının, kendisine yuva edindiği kabuk içinden sadece başını çıkardığı bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafla birlikte "Antalya'da çağrımızı duymayan kalmamış" esprisi yapan Vali Karaloğlu'nun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Koronavirüs salgınından korunmak ve yayılımını engellemek adına yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya hesaplarından sürekli duyurularda ve uyarılarda bulunarak, Antalyalılara evde kalmaları çağrısında bulunan Vali Karaloğlu, yaptığı esprili paylaşımının altına da #EvdeKalAntalya çağrısında bulundu.

Antalya'nın su altındaki zenginliklerinin hem kitaba hem de filme dönüştürülmesi çalışması kapsamında fotoğrafı çeken su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ise, "Sayın Valimizin denizlerde yaşamın ve kültürel varlıklarımızın korunması ve tanıtılması konusundaki duyarlılığını alkışlıyoruz. Bu kaya balığı boş bir kabuğu yuva olarak kullanıyor. Demek oluyor ki denizde gördüğümüz boş kabukları almamalıyız. Bu kare, anlatımına en iyi örnek" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Karaloğlu'ndan esprili 'EvdeKalAntalya' paylaşımı - Haberler

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