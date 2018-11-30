Vali Karaloğlu
'ndan yaralı askerlere ziyaret
ANTALYA - Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, iki yıldır aranan firari Abdullah Özer
'in Aksu
ilçesinde ateş açması sonucu yaralanan uzman çavuşlar İbrahim Güngör
ve Ahmet Kaba
'yı hastanede ziyaret etti. Aksu ilçesi'nde iki yıldır 7 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan firari Abdullah Özer'in 3 gün önce, saklandığı Kayadibi Mahallesi'nde ateş açması sonucu yaralanan uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba'nın Akdeniz Üniversitesi
Hastanesindeki tedavilerine devam ediliyor. Vali Münir Karaloğlu, yüzü ve gözünden yaralanan Güngör ile omzundan yaralanan Kaba'yı ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Karaloğlu, yaralı askerlerden olaya ilişkin bilgiler de aldı.Karaloğlu'na, Antalya İl Jandarma
Komutanı Tekin Aktemur ve Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı
da eşlik etti.
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