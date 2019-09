Vali karaloğlu: polonya türkiye'ye turist gönderen en güçlü ülke olacak

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kente Polonya 'dan gelen turist sayısının geçen yıla oranla yüzde 40 artarak, 400 bine ulaştığını bildirdi. Karaloğlu, "Polonya'nın önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye 'ye turist gönderen en güçlü ülkelerden birisi olacağını düşünüyorum" dedi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Polonya Ankara Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla Antalya'da bulunan Polonyalı gazetecileri makamında kabul etti. TVP Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Ofisi Başkan Vekili Clayton Reklewski Louis-Jean, Gazeta Wyborcza Yabancı Masası Editörü Marcelina Joanna Szumer, Rzeczpospolita Yabancı Masası Editörü Piotr Jendroszczyk ve PAP Yabancı masası Editörü Natalia Dziurdziska'nın katıldığı ziyarette Vali Karaloğlu, gazetecilerin, güvenlik, mülteci sorunu, turizm, ekonomi ve siyaset konularına ilişkin sorularına cevap verdi.'POLONYA ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA EN GÜÇLÜ PAZAR OLACAK'Turizme ilişkin soruları cevaplayan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın dünyanın hemen her yerinden ziyaretçi ağırlayan popüler bir destinasyon olduğunu ve marka gücünü her geçen gün artırdığını ifade etti. Karaloğlu, "Bu yıl turizmde 16 milyon ziyaretçi ağırlama hedefimiz vardı. Hedefimize hızla yaklaşıyoruz. Bu hedefi yakalamamızda Polonya'nın yeri büyük. Polonya, Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen beşinci ülke ve pazar durumunda. Gelen ziyaretçi sayısında, geçen yıla oranla yüzde 40 artış var. 2016 yılında sadece 96 bin olan Polonyalı ziyaretçi sayısı, bu yılın ağustos ayı itibarıyla 400 bini aşmış bulunuyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'ye turist gönderen en güçlü ülkelerden birisi olacağını düşünüyorum. Polonyalılar Antalya'yı sevdi" dedi.'ANTALYA BİR HUZUR ŞEHRİDİR'Ziyaretçilerin güvenliğine ilişkin soru üzerine de Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:"Şu an Avrupa da dahil dünyanın en güvenli şehirlerinden birindesiniz. Antalya güvenli bir şehir. Etrafında yaşanan sıkıntılara rağmen, seyahat severler için en güvenli limanlardan biridir. Bir barış ve huzur şehridir. Evet, ülkemizin etrafında, komşularında sıkıntılar olabilir. 900 kilometrelik sınırımız olan komşumuz Suriye'de devam eden sıkıntılar var. Ülkemiz bunun için önlemler almaya çalışıyor. Bunun için güvenli bölge oluşturma çalışmaları var. Türkiye güçlü bir ülkedir, bunu başaracaktır."'TÜRKİYE'DE AVRUPA'DAKİ GİBİ SIĞINMACI KAMPLARI YOK'Suriyeli göçmenlerin yarattığı olumsuzluklara ilişkin soruya ise Vali Karaloğlu, şöyle yanıt verdi:"Düzensiz göçmen meselesi bir olay ve Suriyeli göçmenler bunun başında geliyor. Elbette, göçmen sorunu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu. Ülke olarak bizim olduğu kadar Avrupa'nın da sorunu. Biliyorsunuz, AB ülkeleri tarafından bu konuda verilen ve tutulmayan sözler var. Bu konuda diplomatik görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar ülkemize düzensiz göçle gelen Suriyeliler büyük ölçüde topluma entegre olmuş durumda. Ayrıca, düşündüğünüz gibi, Türkiye'ye gelen Suriyeli vatandaşlar, Suriye sınırımızdaki bir iki şehir dışında, kamplarda yaşamıyor."'ONU BRÜKSEL'E SORACAKSINIZ'Bir gazetecinin, Türkiye'nin AB müzakere süreciyle ilgili sorusu üzerine Vali Münir Karaloğlu, müzakerelerin devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda üzerine düşen her şeyi yaptığını ifade etti. Karaloğlu, bir gazetecinin, "40 yıldır devam eden bir süreç ve hala bir sonuç yok. Bunun sebebi nedir?" şeklindeki sorusunu da "Bunu Brüksel'e soracaksınız. Türkiye, birlik mevzuatına göre üzerine düşenleri çok yüksek oranda yerine getirmiş durumdadır, ancak muhataplarımız bunu görmek istemiyor" diye cevapladı.'TÜRKİYE GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ÜLKEDİR'Vali Münir Karaloğlu, ülkelerinde Türkiye'yi güvenli bir ülke olarak tanımadıklarını, hep terör ve savaşla anılan güvensiz bir ülke olarak bildiklerini ifade eden gazetecilere şu açıklamada bulundu:"İşte geldiniz, gördünüz. Böyle bir şey yok. Tamamen anti propaganda. Esefle ifade etmek isterim ki, sadece sizin ülkenizde değil, tüm AB ülkelerinde böyle olumsuz bir propaganda var. Bilinçli bir kötüleme, karalama kampanyası olduğunu biliyoruz. Ülkemize karşı daima körüklenen bir 'Türkofobi' ve 'İslamofobi' propagandası var. Bunun önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar var. Belki yetersiz kalıyor. Bu konuda da siz gazetecilerin desteğine ihtiyacımız var."Türkiye'nin demografik olarak bir İslam ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise laik bir sosyal devlet olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Herkesin bilmesini isteriz, kimsenin inancıyla, kimliğiyle ilgilenmiyoruz. Her türlü kimliği de inancı da ülkemizin zenginliği olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın da misafirlerimizin de huzuru için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.'POLONYA'DA TÜRKİYE FESTİVALİ YAPACAĞIZ'Söz konusu olumsuz propagandaların önüne geçmek için çeşitli ülkelerde Türkiye Festivali yaptıklarını belirten ValiKaraloğlu, bu çerçevede 2018 yılı içerisinde Polonya'da bir Türkiye Festivali yapma girişimlerinin olduğunu ancak bunun Polonya yerel yönetiminden kaynaklı sebeple gerçekleştirilemediğini kaydetti. Karaloğlu, "Önümüzdeki yıl böyle bir festivali mutlaka gerçekleştirmek istiyoruz. Bahsettiğiniz sorunlar bunun gerekliliğini açıkça gösteriyor. Bunu Polonya'da yapacağız. Polonya'yla yapacağız. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve tanıdıkça, bilinçli olumsuz propagandaların ne kadar yersiz ve gereksiz olduğunu hep beraber göreceğiz" diye konuştu.Görüşmenin ardından Karaloğlu, gazetecilere Antalya tanıtım filmi ve Türk lokumu hediye ederek, anı fotoğraf çektirdi.