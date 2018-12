Vali Karaloğlu Susturucu Tokaları Tek Tek Kırdı

07 Aralık 2018 Cuma 13:03



Emniyet kemeri susturucusu olarak kullanılan tokalar, Antalya 'da 'Ölümle Tokalaşma Projesi' kapsamıyla yasaklandı. Vali Karaloğlu vatandaşın hayatını tehlikeye atan susturucu tokaları tek tek kırarak, "1 lira kazanacağız diye cinayete ortak olmayın. Bunu satan esnaf bilecek. Bunu kullanmak intihar etmekle eşdeğerdir" dedi.Emniyet kemeri kullanımını ciddi oranda azalttığı belirtilen 'emniyet kemeri susturucu tokalarının', 'Ölüme Tokalaşma' sloganıyla kullanımı yasaklandı.Antalya Gazeteciler Cemiyeti 'nde bir araya gelen protokol ile Ölümle Tokalaşma Projesi imzalandı. Toplantıya protokolün yanı sıra öğrenciler de katıldı. Öğrenciler, buldukları susturucu tokaları Antalya Valisi Münir Karaloğlu 'na teslim etti.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu çok önemli bir kampanya başlattıklarını kaydetti. Trafik kazalarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'ın 100 günlük eylem planında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmak olduğunu söyledi."Bu korkunç bir rakam"Antalya'da 2017 yılında 87 ölümlü kazada 103 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Karaloğlu, "Bu korkunç bir rakam. Türkiye genelinde büyük çalışmalarla ölümlü trafik kazalarında yüzde 8'lik, ölümlerde ise yüzde 5'lik bir azalma var. Bu yeterli değil, mutlaka bu azalmaların hızlandırılması gerekir. Bu bir başlangıçtır ve yeterli değildir" dedi.Ölümle Tokalaşma adıyla başlatılan kampanyanın önemli olduğunu ifade eden Karaloğlu, kullanılan susturucu kemerler nedeniyle araçların güvenlik sistemlerinin de tam olarak devreye giremediğine dikkat çekti. Vali Karaloğlu, "Bu utanılacak bir şey. Bizim yaşamımız için bizim hayatımız ve güvenliğimiz için geliştirilmiş bir sistemi devreden çıkarmak için ölümle tokalaştıracak bir şey. Bu sahte tokalardan araçları kurtarmak lazım. Öncelikle satışını engelleyeceğiz ve araçlarda kullanılmaması için gerekli tedbirler alacağız" şeklinde konuştu.Susturucu toka satan esnaflara seslenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu şöyle konuştu:"1 lira kazanacağız diye cinayete ortak olmayın. Bunu satan esnaf bilecek. Bunun takılı olduğu her araçta ölümlü kaza olursa, cinayet ortağıdır. Vicdanlarda ve ilahi adalette cinayet ortağıdır. Bunu üretip, satan esnafa cezai işlem uygulayacağız. Öncesinde uyaracağız, uyarıları dikkate almayanlara valilik emriyle cezai işlem uygulanacak. Bunu zaten kullanmak yasak ve denetimleri artıracağız. Torpido gözünde, vites kutusunda da olsa trafik cezası uygulayacağız. Vatandaşın yaşamını önemsiyoruz. Her can bizim için çok kıymetlidir. Bunu kullanmak intihar etmekle eşdeğerdir. Çok güçlü bir paydaş grubumuz var. El birliğiyle Antalya gündeminden bunu çıkarırız."Vali Karaloğlu konuşmasının ardından öğrencilere susturucu tokaları getirmesinden dolayı çeşitli hediyeler takdim etti. Karaloğlu ardından ise vatandaşı ölüme götüren susturucu tokaları tek tek kırdı. - ANTALYA