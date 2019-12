Vali Karaloğlu: "Turizm sektörü oluşturduğu ekonomiyi şehirle paylaşmalı"

Vali Münir Karaloğlu, Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen, Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açılışına katıldı. Karaloğlu, "Bu şehir turizmin külfetine hep beraber katlanıyor muyuz? katlanıyoruz. Eğer turizmin oluşturduğu ekonomiyi, şehirle paylaşmazsak o zaman şehir Barselona'nın yaptığı gibi, 'biz artık turist istemiyoruz' der. İlerde Antalya halkının da, 'yeter artık' dememesi için, oluşan ekonominin şehirle, şehirde yaşayan halkla bölüşülmesi lazım" dedi.Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Serik kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve turizm sektör yöneticileri katıldı."Emek verip çalışmak gerekiyor"Bütün rekorların alt üst edildiği 2019 sezonunu tamamlamak üzere olduklarını belirten Vali Karaloğlu, "2020'ye daha heyecanla ve umutla giriyoruz. İnşallah 2019'da yakalamış olduğumuz yüzde 17'lik büyümeyi muhafaza ederek onun üzerine de koyarak, 2020 yılını tamamlarız diye temenni ediyorum. Fakat bu işler sadece temenni ile olmaz hedef koymak, bu koyduğunuz hedefler doğrultusunda da emek verip çalışmak gerekiyor. Antalya'da kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum, yerel yönetimler hep beraber Türk turizmini bir yere taşımak için çok ciddi bir emeğimiz ve çalışmamız oldu. Bu emeğin ve çalışmanın karşılığını da aldığımızı ifade edebilirim. Bunun içinde çok memnun ve mutluyum" dedi."Sizi daha çok sahiplendiğini göreceksiniz"Antalya'nın önemli bir fuara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği, otellerine giren her türlü malı piyasadan beğenen, satın alan ve işletmesine götüren yöneticilerdir. Bu kadar önemli bir konuşmada sizlerle birkaç şey paylaşmak istiyorum. Turizm çok ciddi bir ekonomi oluşturuyor. ve ekonomiyi tabana yayan en önemli faktörlerden biri. Ama bunun gereğini yaparsak böyle olur. Antalya'da bir oteliniz var satın almanızın tamamını Antalya'nın dışından yapıyorsanız. Antalya halkı, 'bir dakika' der. Bu şehir turizmin külfetine hep beraber katlanıyor muyuz?, katlanıyoruz. Eğer turizmin oluşturduğu ekonomiyi, şehirle paylaşmazsak o zaman şehir Barselona'nın yaptığı gibi, 'biz artık turist istemiyoruz' der. İlerde Antalya halkının da, 'yeter artık' dememesi için, oluşan ekonominin şehirle, şehirde yaşayan halkla bölüşülmesi lazım. Bu konuda arkadaşların dikkatli olduğunu biliyorum. Ama ben şehrin yöneticisiyim şehrin valisiyim, şehirde yaşayan 2 milyon 400 bin vatandaşımızın her birinin adına bunu talep etme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Satın almacı arkadaşlarımız şehirden tedariği mümkün olan her şeyi şehirden tedarik etmelidir. Ama mutlaka yerli, olmalıdır. Bunu yaptığımızda halkın turizmi ve sizi daha çok sahiplendiğini göreceksiniz" şeklinde konuştu.Turizm sektör temsilcilerinin daha cesur olmaları gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Sektörün biraz daha sahip çıkması ve katılımın artması lazım. Gelecek sene en az Antalya'nın turizmi kadar büyük düşünmeniz lazım. Gelecek sene daha geniş salonlarda, daha geniş katılımla buluşmak dileğiyle, inşallah 2020 sezonu herkesin kazandığı ve kazandığını da birbirimizle paylaştığımız bir sezon olur" diye konuştu. - ANTALYA