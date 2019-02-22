22 Şubat 2019, 14:52
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Vali Karaloğlu, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Vali Karaloğlu, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşısı Topluluk Odalarında öğrencilerle bir araya gelen Karaloğlu'na, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Genel Sekreter Ali Serinoğlu eşlik etti.

Üniversite öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaşan Karaloğlu, Antalya'nın tarihi değerleri, eğitim hayatında liyakat ve mesleki gelişimin hakkında sohbet edip öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Karaloğlu, mesleki açıdan tüm öğrencilere işlerini severek yapmaları gerektiğini ifade etti. Karaloğlu, Fetih kutlamalarının kentin Türk ve İslam tarihinin daha iyi anlaşılması için önemli olduğunu kaydetti.

Öğrencilerle sohbet edip sorularını cevapladıktan sonra Olbia Çarşısını gezen Karaloğlu, çarşıdaki kafelerde bulunan öğrencilerle çay içti. Antalya, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
Kaynak: AA