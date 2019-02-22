Vali Karaloğlu, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, Akdeniz Üniversitesi
öğrencileriyle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşısı Topluluk Odalarında öğrencilerle bir araya gelen Karaloğlu'na, Rektör
Prof. Dr. Mustafa Ünal
ve Genel Sekreter
Ali Serinoğlu eşlik etti.
Üniversite öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaşan Karaloğlu, Antalya'nın tarihi değerleri, eğitim hayatında liyakat ve mesleki gelişimin hakkında sohbet edip öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Açıklamada konuşmasına yer verilen Karaloğlu, mesleki açıdan tüm öğrencilere işlerini severek yapmaları gerektiğini ifade etti. Karaloğlu, Fetih kutlamalarının kentin Türk ve İslam tarihinin daha iyi anlaşılması için önemli olduğunu kaydetti.
Öğrencilerle sohbet edip sorularını cevapladıktan sonra Olbia Çarşısını gezen Karaloğlu, çarşıdaki kafelerde bulunan öğrencilerle çay içti.
Antalya, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
Kaynak: AA