Vali Kaymak: "110 Milyon Lira Evde Bakım Ücreti Ödüyoruz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:41



03 Aralık 2018 Pazartesi 18:41

Vali Osman Kaymak, Samsun'da 1 yıl içinde 110 milyon lira evde bakım ücreti ödediklerini söyledi.Vali Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampında düzenlenen yemeğe katıldı. Yemeğin açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tekin Balcı yaptı.Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, "Bizlerin de eksikleri olabilir. Bunları daha iyi iletişim kurarak çözebiliriz. Eksikliklerimiz konusunda bizleri uyarın. Taleplerinizi bizlere iletin. Bunları hep birlikte çözelim. Şehrimizi engelsiz şehir haline getirelim" dedi.Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, "Son 15-20 yıl içerisinde devletimiz gerçekten sosyal devlet anlamında büyük farkındalıklar ortaya koydu. İş imkanları, eğitim imkanları ve evde bakım hizmetleri ve ücretleri ile sosyal devlet anlamında büyük işlere imza attı. Samsun'da bir yıl içerisinde 110 milyon yani eski para ile 110 trilyon evde bakım ücreti ödüyoruz. Samsun'da 10 bine yakın vatandaşımıza böyle bir ücret ödemesi yapıyoruz. Bunlar çok ciddi rakamlar" ifadelerini kullandı.Yemeğe ayrıca, Garnizon Komutanı Topçu Alb. Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma komutanı, J. Alb. Ünsal Ağaoğlu, kamu kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, engelli dernek başkanları, engelliler ve aileleri katıldı. - SAMSUN