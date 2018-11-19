Vali Kaymak, Başarılı Jandarma Personelini Ödüllendirdi

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:47



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:47

Samsun Valisi Osman Kaymak, fedakar ve üstün gayret gösteren jandarma teşkilat mensuplarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.Başarılı jandarma personelinin ödüllendirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi.Kaymak, törende yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının tam olarak İçişleri Bakanlığına bağlandıktan sonra daha sivil bir yapıyla görevini yaptığını belirterek, "Polis ve jandarma halkımızın can ve mal emniyetini sağlayan, vatandaşımızın huzur içerisinde hayatını idame ettirmesini sağlayan önemli birliklerdir." dedi.Kolluk kuvvetlerinin görevlerini hukuka bağlı olarak yapmak zorunda olduğuna işaret eden Kaymak, şunları kaydetti:"Çalışmalarımızı bu şekliyle yapmazsak bir hukuk devleti olamayız. Bütün iş ve işlemlerimizde savcılarımızla beraber olmak durumundayız. İlimizdeki jandarma ve emniyetimizin uygulamalarından son derece memnunum. Samsun 17 ilçesi 1 milyon 300 bin nüfusu olan büyük bir şehirdir. Arkadaşlar her zaman kendimizi daha çok geliştirmek durumundayız. Mevzuatı çok iyi bilmemiz gerekir. Onun için bilgi kuvvettir. Sizler işinizi çok iyi bilirseniz mevzuatı ve takibini çok iyi yaparsanız savcılarımızla koordineyi iyi sağlarsanız işinizi iyi yapmış olursunuz. Bir başarı yakalandığı zaman anında ödüllendirelim. Olabildiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. İlimizin gerçekten asayişini etkileyen olumlu ve olumsuz konularda yoğun bir çaba sarf ederek, teknik takibiyle organize olarak, gerek güvenlik, gerek terör, gerek asayiş, gerek istihbarat gibi çalışmaları yakinen takip ediyoruz."Kaymak, başarının anında ödüllendirmesi şeklinde bir yönetim anlayışına sahip olduğunu da belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu başta olmak üzere tüm personele teşekkür etti.Konuşmaların ardından Kaymak, çalışmalarında başarı gösteren jandarma mensuplarını tebrik ederek başarı belgesi ile ödüllendirdi.Ödül törenine Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Albay Ahmet Bahadır da katıldı.