Vali Kaymak: "Devletimizin sosyal yardım çalışmaları çok iyi"

Samsun Valisi Osman Kaymak, son yıllarda devletin sosyal yardım kapsamında çok iyi çalışmalar yaptığını söyledi.
Vali Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda Samsun İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından düzenlenen programda yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeği öncesi yetim çocuklar tarafından mehteran, semazen gösterileri yapıldı. Hümeyra İnanç, 'Dua' ve İkra Banyolu ise 'Diriliş Saati' isimli şiiri okudu. Daha sonra sosyal sorumluluk hareketi olan Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var İyilikte Yarışan Sınıflar projesini uygulayan okullara plaketleri verildi.
Programın açılış konuşmasını yapan İHH Samsun Başkanı Hüseyin Mutlu yaptığı konuşmada dünyada 400 milyona yakın yetim olduğunu söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, "Bizler Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bakanlığımız ve İHH arasında imzalanan protokol çerçevesinde iyilikte yarışan sınıflar kapsamında yetimlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Dünyanın neresinde bir sorun olsa o sorun eğitimle ilişkili olmadığını hiç kimse iddia edemez. Bugün Dünyada adaletsizlik varsa, hukuksuzluk varsa savaş ve gözyaşı varsa yetim kalmak zorunda kalan insanlar varsa bütün bunlar eğitimimizin bir problemidir diye düşünülebilir" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, "Benim de beş tane evladım var. Vakti saatinde onlar da yetim kalmış olsaydı geriye kalanlarla ne hissederdim ne beklerdim. Başka söylenecek sözde kalmıyor aslında. Anne-babasına en fazla ihtiyaç duyan insan yavrusudur. Yetimlerimize kendilerini bizden görmek gibi bir ortamı oluşturabiliyorsak, ne mutlu bize" şeklinde konuştu.
"Yetimin başını okşamak, yalnız olmadığını hissettirmek sevapların en yücesidir"
Yetimlere yalnız olmadıklarının hissettirilmesi gerektiğini ifade eden Vali Osman Kaymak, "Türkiye'de ve Samsun'da çok sayıda dini dernek, cemaat, kurum ve vakıf var. Bunlar genelde eğitim çalışması yapıyor. Eğitim çok önemli ama yetimlerle direk ilgilenen İHH'nın dışında diğerlerinin de yetimler ve kimsesizler yurdu gibi çalışmalara daha çok vakit ayırması gerekiyor. Biz de Sosyal Yardımlaşma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Son yıllarda devletimizin sosyal yardımlar kapsamında yapılan çalışmaları çok iyi. Mesele sadece para verme meselesi değil. Yetimin başını okşamak, yalnız olmadığını hissettirmek sevapların en yücesidir. Biz de valilik olarak bu tür programları ve etkinlikleri desteklediğimizi ve her zaman da destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Ben okullarla yetimlerimizin irtibatlanmasını da çok anlamlı buluyorum. Bu yönüyle okullarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Osman Kaymak, eşi Emine Kaymak ve protokol üyeleri ile birlikte yetim çocuklar ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, yetim çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.
İftar yemeğine ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve diğer protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN
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Kaynak: İHA