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Vali Kaymak, Havza'da incelemelerde bulundu

Samsun Valisi Osman Kaymak, Havza'da incelemelerde bulundu.

07.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:21
Samsun Valisi Osman Kaymak, Havza 'da incelemelerde bulundu.
Vali Kaymak, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlere giriş çıkış yasağı sonrası Havza'da oluşturulan kontrol noktasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgil aldı.
Özel aracıyla seyahat eden bir vatandaşın seyahat izin belgesini inceleyen Kaymak, bu kişiye hayırlı yolculuklar diledi.
Daha sonra bir işçi servisine binerek, toplumu taşıma kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden Kaymak, kurallara uygun şekide taşımacılık yapan sürücü ve maske takan işçilere teşekkür etti.
Vali Kaymak daha sonra Havza Belediyesini ziyaret ederek burada Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'den korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında bilgiler aldı.
Kaymak, belediye girişinde görevli personele de ateşini ölçtürttü.
Havza Vefa Sosyal Destek Grubu birimini ziyaret eden Kaymak, görevli personelden bilgi aldı.
Havza biriminde bugüne kadar 429 kişiye hizmet verildiği belirtildi.
Ardından ilçeden ayrılan Kaymak'a Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven eşlik etti. Vali Kaymak, Havza’da incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Havza, Güncel

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Vali Kaymak, Havza'da incelemelerde bulundu
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