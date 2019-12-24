Haberler » Spor » Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında - Spor

Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında

Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürekli olarak eğitim gören milli sporcular ile sabah namazında buluştu.

24.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:58 Vali Kaymak milli sporcularla sabah namazında
Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve İl Müdürlüğü Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürekli olarak eğitim gören milli sporcular ile sabah namazında buluştu.

Büyük Cami'de kılınan sabah namazının ardından milli sporcular ve antrenörleriyle kahvaltıda bir araya gelen Vali Kaymak, uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını göndere çektiren milli sporculara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Vali Kaymak burada yaptığı konuşmasında, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağımızı, müsabakalarda layıkıyla dalgalandıran ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde(TOHM) eğitim gören milli sporcularımızın tüm gençlerimize örnek olmasını dilerim" dedi. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:57   Altay'da Cihan eldivenleri kaptı - Spor
11:57   Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: 2019'da ilkleri başardık - Spor
11:57   Lider Sivasspor, tarihinin en iyi deplasman performansını tekrarladı - Spor
11:57   MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Ödeyebileceğimiz şartları söylüyoruz" - Spor
11:46   Olympiakos taraftarı, VAR hakeminin evine havai fişekle saldırdı - Spor
11:05   Wanda Nara'dan Lukaku'ya sert eleştiri: Televizyondan izleyecek - Spor
10:22   Eski takım arkadaşı itiraf etti: Gökhan Çıra F.Bahçe'ye gol atınca seviniyordu - Spor
08:42   Diagne yeniden Galatasaray'da! İşte transferin ayrıntıları - Spor
00:58   Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş - Spor
24.12.2019 11:59:37