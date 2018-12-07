Vali Kaymak: "Muhtarlara Danışılmadan Alınacak Kararın Yanlış Olacağını Düşünüyorum"

07 Aralık 2018 Cuma 17:54



07 Aralık 2018 Cuma 17:54

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, muhtarlarla katıldığı toplantıda, "Yereldeki muhtarlara danışılmadan alınacak kararın yanlış olacağını düşünüyorum" dedi.Türkiye Muhtarlar Derneği Federasyonu'na bağlı Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar, Samsun'da yapılacak toplantıya katılmadan önce Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret etti. Samsun Valisi Osman Kaymak, muhtarlığın çok önemli bir kurum olduğunu ifade ederek, önemli bilgiler verdi.Ziyarette konuşan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, "Bünyemizde 12 dernek bulunuyor. Onun altında da il temsilcilikleri var. Türkiye'nin her yerinden toplam 32 bin tane muhtar üyemiz var. Yapılanmamıza katılımlar giderek artıyor. Bizim yaptığımız aslında zor olanı başarmaktır. Farklı düşüncedeki farklı kültürdeki bütün muhtarları bir dernek altında topluyoruz. Bir ve birlik olarak milletimize daha iyi hizmet etmek için çalışıyoruz. Türkiye genelinde en hızlı şekilde birbiriyle haberleşen bir ağımız var. Ortak amacımız devlete, millete ve memlekete sahip çıkmaktır. Milletimizin hizmetkarı olmak için çalışıyoruz" diye konuştu."Muhtarlara danışılmadan alınacak kararın yanlış olacağını düşünüyorum"Muhtarların çok önemli hizmetler yaptığının altını çizen Vali Osman Kaymak, "Muhtarlarla bir araya geldiğimizde sürekli istişare yapıyoruz. Belediyelerin imar planları ve yatırımları konusunda muhtarların da belediye meclis üyeleri gibi söz hakkının olması çok önemli bir durum. Rahmetli Yazıcıoğlu,' Olay yerinde canlıdır' derdi. Olayı en iyi yaşayan, bilen o yerin halkıdır. Yereldeki muhtarlara danışılmadan alınacak kararın yanlış olacağını düşünüyorum. Örneğin belediyeler mahallede bir şey yapacağı zaman bunu muhtarlarla istişare ederek yapabilir. Mutlaka muhtarın bir kanaati vardır. Çünkü mahalledeki vatandaş ilk önce muhtarı görüp, şikayetlerini ona anlatıyor. O yüzden arkadaşlarımıza alınacak kararların muhtarlarla istişare halinde alınması gerektiğini söyledim. 'Kenti birlikte yönetelim' diyoruz. Kenti birlikte yöneteceksek o anlamda muhtarlarla istişareli kararlar almak çok önemlidir. Bunu yapan belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız ve valilerimizin daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Bunların mevzuat olarak yasaya girmesinin mücadelesini sizler zaten veriyorsunuz" şeklinde konuştu.Muhtarların şartlarının oldukça iyileştirildiğini, diğer eksikliklerin de zaman içerisinde giderileceğine inandığını ifade eden Kaymak, şunları söyledi:"Her görevin önemi vardır. Amaç halka hizmet etmektir. Önümüzde muhtarlık seçimleri var. Hükümet, muhtarlara maaş bağlayarak bir açığı kapattı. Arkasından külliye toplantıları, maaşların iyileştirilmesi, sigorta primlerinin ödenmesi ve sosyal güvence verilmesi muhtarlığı şimdilerde daha cazip hale getirdi. İkametgah ücretlerinin kaldırılması halkımız için doğru bir olaydı. Muhtarların bir kamu kurumu gibi kabul edilip, orada çalışan memurun maaşının verilmesi, muhtarların bir müessese gibi halkın direkt ulaşacağı, sorunların ileteceği bir makam olacaksa, muhtarların ihtiyaçlarının giderilmesi lazım."Ziyarete ayrıca Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve farklı illerden gelen muhtar dernekleri başkanları katıldı. - SAMSUN