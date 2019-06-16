16.06.2019 15:03
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Vali Kaymak'tan Babalar Günü mesajı

Vali Kaymak

Samsun Valisi Osman Kaymak, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaymak, mesajında, toplumun en önemli yapı taşının aile olduğunu vurguladı.
Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulmuş sosyal yapının temel direklerinden birinin babalar olduğuna işaret eden Kaymak, "Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir." ifadesini kullandı.
Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babaların sonsuz sevgi ve özveri ile çocuklarına geleceğe uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerinden olduğunu belirten Vali Kaymak, şunları kaydetti:
"Bizler de sadece bu anlamlı günde değil, her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Babalarımızın bizlerle gurur duyacağı, devlete, millete, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmalıyız. Bu duygularla başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın gününü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum."
Kaynak: AA
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