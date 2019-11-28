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Vali Kaymak'tan çok önemli uyarı: "Maganda kültürüne son verelim"

Düğünde havaya ateş açılması sonucu kazara vurularak hayatını kaybeden gencin cenazesine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu anlamsız maganda kültürüne son verelim" uyarısında bulundu.

28.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:32Vali Kaymak'tan çok önemli uyarı:
Düğünde havaya ateş açılması sonucu kazara vurularak hayatını kaybeden gencin cenazesine katılan Valisi Osman Kaymak, "Bu anlamsız maganda kültürüne son verelim" uyarısında bulundu.

Samsun'un Ayvacık ilçesi Osmancık Mahallesi'nde dün akşam yapılan asker eğlencesi sırasında havaya ateş açılması sonucu vurularak ağır yaralanan mahalle muhtarı Süleyman Gazan'ın oğlu Aşkın Gazan(28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toplara verildi. Olayın şüphelisi ise yakalanarak tutuklandı.

"Düğün ve asker eğlencelerinde lütfen silah kullanmaya son verelim"

Cenazeye katılan Vali Osman Kaymak, çok önemli uyarılarda bulundu. Kaymak, konuşmasında, "Artık bu son olsun diyor, yeni Aşkınları kurban vermek istemiyoruz. Bu anlamsız maganda kültürüne son verelim. Karadeniz'in incisi, medeniyet ve ilk adım şehri Samsun'a yakışmıyor. Aşkın Gazan'ın ölümüne sebep olan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ama Aşkın'ı geri getiremeyeceğiz. Bu anlamda sevgili Samsunlular; düğün ve asker eğlencelerinde lütfen silah kullanmaya son verelim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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