Vali Kaymak'tan Öğrencilere Tavsiyeler

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Samsun Valisi Osman Kaymak, söyleşi programında öğrencilere seslenerek, "Kendinizi Türkiye ve dünyayı yönetecek sosyal bilimci olarak kurgulamalısınız" dedi.Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2. Yüz Günlük Eylem Planı'nda yapılması öngörülen çalışmalardan biri olan "Fuat Sezgin Yılı Bilim Etkinlikleri" kapsamında Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı."Olaylara geniş açıdan bakan sosyal bilimcileri şimdiden yetiştirmemiz lazım"Söyleşi programı öncesinde gençlere seslenen Vali Kaymak, mühim olanın lise eğitimi döneminde kurgulandığı gibi sosyal bilimleri almaları olduğunu söyledi. Okulda çok iyi bir eğitim almanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Kaymak, "Sizler kendinizi sosyal bilimler alanında yetiştirmelisiniz. Sizler zeki çocuklarsınız burada çok fazla çalışmadan da diploma alırsınız. Ama sosyal bilimci olarak diploma alamazsınız. Kendinizi önünde hedefleri olan Türkiye ve dünyayı yönetecek sosyal bilimci olarak kurgulamalısınız. Olaylara geniş açıdan bakan sosyal bilimcileri şimdiden yetiştirmemiz lazım. Kendinizi geleceğin büyük yöneticileri, geleceğin büyük sosyal bilimcileri görerek yetiştirmek durumundasınız. O anlamda da Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi önemli yazarların, yöneticilerin, iş adamların, bürokratların, devlet adamlarının öyküleri çok ders vericidir. Lütfen onların biyografilerini okuyun. Onlardan çok ders alacaksınız. Bütün bu alanlarda çalışma yapılırsa sizler sadece aileniz için değil Türkiye ve Dünya için de birer sosyal bilimci olursunuz diye düşünüyorum" diye konuştu."Samsun Sosyal Bilimler Lisesi dalında Türkiye'de ilk açılan liselerden birisidir"Sosyal bilimleri çok daha geniş tutmaları gerektiğini aktaran Vali Kaymak, "Ama okulumuz fiziki açıdan çok yeterli değil. Okulumuzun çok daha fazla öğrenci alması gerekiyor. Bununla ilgili Milli Eğitim Müdürümüzle beraber ne yapabiliriz ne yapılabilir, çözümü ne olur onu değerlendireceğiz. Samsun Sosyal Bilimler Lisesi, dalında Türkiye'de ilk açılan liselerden birisidir. Eğitim kadrosuyla, kurumsal kimliği ve kurum kültürüyle kendini ispatlamıştır" şeklinde konuştu.Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı, bilime olan katkısı, Müslüman ve Türk bilim insanlarının bilim tarihine yaptıkları katkı anlatıldı. Programa ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu, okulun öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN