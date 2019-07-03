Vali Kaymak'tan Samsun Üniversitesi Roket Takımı'na teşekkür belgesi

Samsun Valisi Osman Kaymak, ABD'de düzenlenen Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) "En İyi Takım Ruhu" ödülüne layık görülen Samsun Üniversitesi Roket Takımına teşekkür belgesi verdi.

Vali Kaymak, Samsun Valiliğinde düzenlenen programda, 122 takımın katıldığı yarışmada "En İyi Takım Ruhu" ödülüne layık görülen öğrencileri tebrik etti.

Samsun Üniversitesinin ilk uluslararası başarısını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kaymak, "Amerika'ya gitmek, yarışmaya katılmak ve orada ödül almak Türkiye, Samsun ve yeni üniversitemiz için büyük onur. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da hedeflerinin başarılı gençleri diğer gençlere de entegre etmek suretiyle havacılık ve savunma sanayisinde Samsun'u söz sahibi yerlere getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Aydın, "Bu çalışmalarla hem ülkemize hem de şehrimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl da Samsun Üniversitesi olarak Teknofest'e 7 takım olarak katılacağız." diye konuştu.

Samsun Roket Takımı'nın akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Cihan ise 122 takımın katıldığı yarışmada Türk takımı olarak kendi kategorisinde 17 takımın içine girdiklerini ve başarılı bir uçuş yaptıklarının aktardı.

Yarışmaya katılan bütün takımlar arasında da "En İyi Takım Ruhu" ödülüne layık görüldüklerini söyleyen Cihan, "Oradaki çalışma disiplinimize, takım ruhumuz ve takımımızın zorluklara karşı verdiği tepkilere göre bizi 'En İyi Takım Ruhu' ödülüne layık gördüler. Roketimiz 3,30 metre uzunluğunda ve 38 kilogramlık bir roketti. 30 bin fite çıkması planlanıyordu. Motoru Türkiye'de alamadığımız için Amerika'da alıp montajını orada yaparak başarılı bir fırlatma gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Programda Vali Kaymak, Roket Takımı için hazırlanan teşekkür belgesini takım kaptanı Emrehan Müftüoğlu'na takdim etti.

Kaynak: AA