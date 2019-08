Vali Kaymak: "Toplumda afet ve deprem bilinci oluşmalı"AFAD'da "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında "Riskleri Anlamak" temalı toplantı yapıldıSAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, 'deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeğinden hareketle afet ve deprem bilincinin toplumun her kesimine yayılması gerektiğini söyledi. Afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen, zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve her ay bir temanın işleneceği 'Afetlere Hazırlık Yılı' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. AFAD Samsun İl Müdürlüğünde yapılan "Riskleri Anlamak" temalı toplantının açılışında AFAD Samsun İl Müdürlüğünde görevli İnşaat Mühendisi Erkin Tekin, AFAD'ın doğal afetlere yönelik aldığı tedbirler hakkında bir sunum yaptı. Sunumda, 26 Kasım 1943 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği ve Samsun'un da bir deprem bölgesi olduğu belirtildi. Sunumda ayrıca, Samsun'un birçok ilçesinde farklı tarihlerde sel felaketlerinin meydana geldiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi."Türkiye bir deprem ülkesi" Daha sonra açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Kaymak, bütün Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da afet bilincini topluma yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının başlattığı kampanyayı önemsediklerini ifade eden Vali Kaymak, "Türkiye bir deprem ülkesi. Çok ciddi fay hatlarımız var. Çok ciddi depremler yaşadık. O anlamda 'deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeğinden hareketle afet ve deprem bilincinin toplumun her kesimine yayılması lazım. Biz yöneticiler olarak bu bilinci herkese yaygınlaştırabilirsek daha iyi olacak" dedi."İftihar duyuyoruz" AFAD Samsun Müdürlüğünün bölgedeki en teşkilatlı, en kurumsal, AFAD Başkanlığının imkan ve kabiliyetlerine sahip bir müdürlük olduğunu kaydeden Vali Kaymak, "Bu yönüyle AFAD Samsun Müdürlüğü ile iftihar edebiliriz. Gerek afetlere müdahale gerek eğitimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Diğer konularla da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu."Binanın depreme dayanıklılığına bakmamız gerekiyor" Depreme duyarlı bir vatandaşın oturduğu evin sağlam olup olmadığına bakması gerektiğine vurgu yapan Vali Kaymak, "Ama biz binanın alçıpanına bakıyoruz. Dış ve iç görüntüsüne bakıyoruz. Binanın statiği, jeolojik yapısı, bulunduğu yer, heyelan durumu var mı yok mu. Bu konular çok önemli. Bu konuda bütün vatandaşlarımız bilinçli olursa bu bilinç müteahhitleri, belediyeyi, diğer kurumları zorlayacaktır. Deprem duyarlılık bilincini bütün vatandaşların deprem uzmanı kadar bilmesi gerekir. Buradaki bir ihmal insanların hayatına mal oluyor. Bu bilinci birlikte oluşturacağız" şeklinde konuştu."İnsan hayatı her şeyden önemlidir" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı proje ile dere yataklarındaki binaların tespitinin yapıldığını aktaran Vali Kaymak, "Binaların yıkılıp kamulaştırma konusu ileri ki aşama. Şu an hangi bina riskli bölgede bulunuyor bunların tespiti olacak. Aslında bu projenin uygulanması biraz da kaynağa bağlı. Ben başlatılan projeyi çok anlamlı buluyorum. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Pek çok konuda eksiğimiz olur ama giden canları geri getiremiyoruz. Afetler konusunda kesinlikle tasarruf tedbiri olmaması lazım. Bu bina dere yatağına yapılmışsa, kim yapmışsa onun hakkında soruşturma başlatalım ama soruşturma başlatmak ölüyü geri getirmiyor. Hükümetimiz de böyle bir bilinci ortaya koydu. Böyle bir çalışma yapılıyor. Samsun'da da bunun tespitleri yapılıyor. Daha sonra bu çalışmanın hangi boyutlarda olacağını hükümetimiz açıklayacak. Samsun'un da bu projeye dahil edilmesinden dolayı müteşekkiriz. Biz de ekiplerimizi kurduk. Dere yataklarındaki riskli binaların tespiti yapılıyor. Tespit aşamasındayız şuan" ifadelerini kullandı."Samsun afet müdahale planında 26 hizmet grubu var" AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı ise afet anında vatandaşların e-devlet üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanlarını görebildiğini belirterek, "Bunların hepsi tabelalarla toplanma alanlarına koordineli olarak yerleştirilmiş durumda. Depreme hazırlık sürekli aktif olan bir organizma. Bu anlamda da afet müdahale planı Samsun'da uygulanıyor. Hazırlık anlamında çalışmalar iyi bir şekilde devam ediyor. Afet müdahale planı şuanda yürürlükte. Samsun afet müdahale planında 26 hizmet grubu var. Bu hizmet gruplarında sorumlu müdürlükler var. Her müdürlük ne yapacağını biliyor. İlgili hizmet grupları yönetim merkezinde toplanıyor. İkinci derecede birim amirleri diğer odada toplanıyor. Afet bu şekilde koordine ediliyor" açıklamasında bulundu. AFAD'ın arama kurtarma köpekleri hünerlerini sergiledi Konuşmaların ardından Vali Kaymak, AFAD'ın acil müdahale araçları hakkında ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra ise AFAD'ın arama kurtarma köpekleri hünerlerini sergiledi. Toplantıya ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, AFAD Şube Müdürleri katıldı.