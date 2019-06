Vali Kaymak: "Türkiye AB standartları üzerinde de üretimler yapmakta"

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye'de son yıllarda AB standartları üzerinde de üretimler yapıldığını belirterek, "Türkiye son yıllarda yakalamış olduğu kalkınma hamlesi ile özellikle savunma sanayi başta olmak üzere her alanda Avrupa Birliği standartları üzerinde de üretimler yapmaktadır. O yönüyle de iddialı olduğumuzu söylüyoruz" dedi.



Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Avrupa Birliğinden (AB) hibe destekli, "AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, genelde yerel ve bölgesel kalkınmaya hizmet etmek hedefiyle, özelde ise ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi başta olmak üzere istihdam, işletme fonksiyonlarının geliştirilmesi gibi üyelerin pek çok alanda ihtiyaçlarını karşılamak üzere projeler yürüttüklerini söyledi. Türkiye ile AB arasındaki en etkili ve giderek daha da güçlenen diyalog platformunun, oda ve borsaların liderliğindeki iş dünyası tarafından yürütüldüğünü kaydeden Murzioğlu, "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı, Türk odalarının ve AB'deki emsalleri ile karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun geliştirilmesi, Türkiye'nin gelecekteki AB'ye katılımının, Türkiye'de ve AB'deki fırsatlar ve zorluklar ile alakalı farkındalık yaratmaya yönelik olarak kurgulanmıştır. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çek Ticaret Odası ortaklığı ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odasının da iştiraki ile 15 aylık süre ile yürüteceğimiz projemizle Çek Cumhuriyeti ile dış ticaret hacmimizin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu hedefe istinaden firmalarımızın uluslararasılaşmasına katkı verecek, profesyonel ihracat danışmanlığını hizmeti vereceğiz. İstihdama yönelik olarak da 40 kişinin dış ticaret uzmanı olarak yetiştirilmesi hususunda eğitim gerçekleştireceğiz" dedi.



"Çek Cumhuriyeti ulusal gelirin yüzde 70'ini ihracattan sağlanmaktadır"



Toplantıda konuşan Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Temsilcisi Mr. Jiri Hansl ise ulusal bir oda olduklarına dikkat çekerek, "Çok güçlü bir network ağımız var. Biz kendi bölgemizdeki üyelerimizi yerel düzeyde desteklemekteyiz. Çek Cumhuriyeti'nde ticaret odasına kayıt olmak gibi bir zorunluluk yok. Ülkemizde ufak, orta ölçekte veya büyük ölçekteki işletmeler yüzde 70'ini oluşturmaktadır. Çek Cumhuriyeti ulusal gelirin yüzde 70'ini İhracattan sağlanmaktadır. Samsun Ticaret ve sanayi Odası ile böyle bir projeyi uygulamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Her zaman bu ortaklıktan istihdam ve iş geliştirme konusunda yarar sağlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki Türkler çok iyi iş insanlarıdır" diye konuştu.



"Avrupa Birliği bir standartlar ülkesi"



Samsun Valisi Osman Kaymak da Türkiye'nin AB sürecinin uzun bir hikaye olduğuna vurgulayarak, "Üye olmak ve üye olurken de pek çok aşamalardan geçildi. Şuan bu süreç devam etmektedir. Ticaret alanında yapılan işbirlikleri bir adım daha önde gitmektedir. O anlamda Avrupa Birliği bir standartlar ülkesi yani üretimde, ticarette ve imalatta standartları öngören bir sistem. Bu anlamda bizler, Samsun'da üretim, ticaret ve imalat yapan arkadaşlar da Avrupa Birliği standartlarını yakalayarak, iş insanlarının dünya ile ticaret etmenin zorunluluğunun farkındayız" şeklinde konuştu.



"Kazan kazan sisteminde sizde kazanacaksınız bizde kazanacağız"



Türkiye'de son yıllarda AB standartları üzerinde de üretimler yapıldığını aktaran Vali Kaymak, "Türkiye son yıllarda yakalamış olduğu kalkınma hamlesi ile özellikle savunma sanayi başta olmak üzere her alanda Avrupa Birliği standartları üzerinde de üretimler yapmaktadır. O yönüyle de iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Ticaretin bir kuralı var. Kazan kazan sisteminde sizde kazanacaksınız, bizde kazanacağız" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı, projenin hedefleri ve faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş insanları katıldı. - SAMSUN

