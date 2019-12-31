Haberler » Ekonomi » Vali Kaymak: 'Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak' - Ekonomi

Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak"

Samsun Valisi Osman Kaymak, tersane alanına yapılacak yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikasının açılacak olmasının, işsizliğin önlenmesi ve ilin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

31.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Vali Kaymak:
Samsun Valisi Osman Kaymak, tersane alanına yapılacak yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikasının açılacak olmasının, işsizliğin önlenmesi ve ilin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

Samsun'da ilin ekonomik durumunu ve potansiyelini değerlendirmek amacıyla 2019 yılı 2. İl Toplantısı yapıldı. Devlet Su İşleri Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz yapılan çalışmalar ve desteklerle ilgili birer sunum gerçekleştirdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak burada yaptığı genel değerlendirmede, "İlimiz, coğrafi ve stratejik konumu, özel sektöre ait limanları, uluslararası havalimanı, Karadeniz Bölgesi'ni Anadolu'ya bağlayan demir ve kara yolu, iki üniversitesi ve kültürel alt yapısı ile gelişim sürecini hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. İlk adım şehri Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük metropol şehridir. Nüfus yoğunluğuyla birlikte şehrin ticari ve sanayi potansiyeli son derece yüksektir. Samsun yerleşim ve üretim alanları açısından, yatırım noktasında diğer illere göre nispeten daha tercih edilebilir konumdadır. Ayrıca stratejik konumunun sağlamış olduğu getirilerle bölgedeki diğer illere göre daha avantajlı bir durumda bulunmaktadır. Karadeniz havzasına açılan ilk deniz kapısı ve İç Anadolu'ya açılan ilk kara kapısı olması özelliğiyle, bölgenin ticari yapısında önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.

Yapılan ve devam eden yatırımlardan da söz eden Vali Kaymak, "Çarşamba ve Sera Organize Sanayi Bölgelerimiz(OSB) kuruluş aşamasındadır. Ayrıca tersane bölgesinde yaklaşık 3 bin dönümlük araziye OSB yapılarak, ilimize 8. büyük Organize Sanayi Bölgemizi kazandıracağız. Kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikasını her ziyaret ettiğimde üzülüyordum. Çarşamba Şeker Fabrikasında çok geniş katılımlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Verimli geçen toplantıda Çarşamba Şeker Fabrikasının tekrar açılması ilin valisi olarak bende büyük bir heyecan oluşturdu. OSB'lerin ve Çarşamba Şeker Fabrikasının açılması, işsizliğin önlenmesi ve ilimizin gelişmesi adına büyük bir katkı sağlayacak inşallah. Toplantımızın ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını, 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve Samsunumuz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

00:14   İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Ekonomi
00:14   Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Ekonomi
23:45   Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Ekonomi
21:58   Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Ekonomi
20:33   Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Ekonomi
18:14   KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Ekonomi
15:04   Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Ekonomi
14:52   İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Ekonomi
14:30   Milli Piyango'nun 2019 talihlisi 70 milyonluk büyük ikramiyesini almadı - Ekonomi
09:04   Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Ekonomi
1.01.2020 02:07:55