Vali Kemal Çeber Göreve Başladı

Valiler Kararnamesi ile Karabük
Valiliğinden Rize
Valiliğine atanan Kemal Çeber, yeni görevine başladı.
Çeber, Valilik önünde, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı
, Belediye Başkan Vekili Coşkun Yeğen, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı
, kaymakamlar ve daire amirleri tarafından karşılandı.
Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Vali Çeber, daha sonra makamına geçerek gazetecilere açıklama yaptı.
Çeber, Rize'nin önemli illerinden birisi olduğunu ifade eden Çeber, "Bunu biliyorum. Buna uygun hizmet etmeye çalışacağım, yeşil ve mavinin buluştuğu en güzel yer. Kısa zamanda hizmet etmeye başlayacağız. Yediden yetmişe herkes benim mesai arkadaşımdır. Rize'de yaşayan herkes benim mesai arkadaşımdır. Rize'nin potansiyellerini de biliyorum. Burada hizmet etmek bizim için gurur vesilesi olacaktır." dedi.
Çeber, AFAD
konusunda Rize'nin hassas bir il olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Yağış rejimi ve toprak kayması nedenlerinden dolayı yaşadığı afetler var. Biz bunun hepsine afet diyoruz. Bu konuda benim çalışmalarım var. Türkiye
'de en çok yazan çizen bürokratlardan birisi benimdir. İnşallah ihtiyaç duymayız. Allah afet yaşatmasın. Rabbim yağışını bereketini Rize gibi güzel bir coğrafyayı bahşeden özellikleri burdan almasın ama onu da afete çevirmesin. İhtiyaç olduğu zaman afet yönetimi sadece valinin veya ilgili kurumların değil hepimizin görev alması gereken bir yönetim şeklidir." Çaykur
Rizepsor Kulüp Başkanı Hasan Kartal
'ın iki gün önce kendisini hayırlı olsun diye arandığını ifade eden Çeber, "Dedim ki başkan ne yaparsan yap takımımız yukarılara doğru gitsin. Karabük'e gittiğim yıl Karabükspor
düştü arkadaşlardan bazıları dalga geçiyor. Gidersen Rize'nin başına da kötü bir şey gelirse diye. Tabi bunu espri olsun diye söylediler. Takımımız şansızlıklara kurban gidiyor. Toparlayıp yukarılara çıkacak gibi değerlendiriyorum. Futbolu severim."
Bir gazetecinin "hangi takımı tutuyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Bu tuzak bir soru. Tabii kide Çaykur Rizespor
'u tutuyorum. Dört büyük anlamında soruyorsanız Galatasaraylıyım. Valiler Kararnamesinden sonra en fanatik Çaykur Rizepsorlu benim. Tereddütünüz olmasın. Gönülden söylüyorum." yanıtını verdi.
Çeber ayrıca, uyuşturucu ve bağımlılık konusunda alınması gereken tedbirleri alacaklarını da sözlerine ekledi.
Karabük,Rize
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:38