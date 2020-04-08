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Vali, kendi yazdığı şiirle Elazığlılara 'Evde Kal' dedi

Vali, kendi yazdığı şiirle Elazığlılara 'Evde Kal' dedi Korona virüsü nedeniyle vatandaşların evde kal çağrılarına uymasının ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırımdan Elazığlı vatandaşlara şiir yazıp okudu.

08.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:39
Vali, kendi yazdığı şiirle Elazığlılara 'Evde Kal' dedi
ELAZIĞ - Korona virüsü nedeniyle vatandaşların evde kal çağrılarına uymasının ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırımdan Elazığlı vatandaşlara şiir yazıp okudu.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs nedeniyle tüm tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaları kısıtlanması ve kent genelinde bir çok kişinin de kendi istediğiyle eve çekilmesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı. Evlerinde korona virüsünden korunan vatandaşlar için Vali Çetin Oktay Kaldırım kendi kaleme aldığı ve Elazığlılara armağan ettiği şiirini sosyal medya hesabında paylaştı.
"Siz içeride kalın diye şiir yazdım ve okudum"
Vali Çetin Oktay Kaldırım okuduğu şiiri,"Siz içeride kalın diye şiir yazdım ve okudum Gakgom,sen asilsin,devletine, bayrağına candan bağlısın. Vatan söz konusu olunca herşeyi bir kenara bırakırsın. Bugün de devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için tedbirlere uyma günü. Elazığım yine üstüne düşeni yapacaktır"sözleriyle sosyal medyadan paylaşım evde kal Elazığ diyerek tamamladı. Vali, kendi yazdığı şiirle Elazığlılara ’Evde Kal’ dedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Çetin, Evde Kal, Genel
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