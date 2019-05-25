Vali Kocabıyık Banaz'da şehit aileleri ile iftar yaptı

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık Banaz
Kaymakamlığı'nca düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.
Belediye Düğün Salonu'ndaki iftar öncesi konuşan Vali Funda Kocabıyık, şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değindi. Türkiye
'nin güçlü ve büyük bir ülke olduğunu, bulunduğu coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunu ifade eden vali Kocabıyık, şöyle konuştu:
"Sizler en sevdiklerinizi kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için yetiştirdiniz ve onları gül bahçesine gidercesine makamların en yücesi şehitlikle sonsuzluğun sahibine uğurladınız. Gazilerimiz, gözlerini kırpmadan, bir an bile tereddüt etmeden bayrağımız, vatanımız ve milletimiz için her türlü tehlikeye atıldılar. Ateş çemberinin içinden geçtiler ve gazilik makamına eriştiler. Bütün bunları anlatmak kolaydır ama yaşamak zordur. Bizler bunun farkındayız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlığın, onlara olan minnet borcunun hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ödenmeyeceğinin de bilincindeyiz."
Şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin yapılmasının ardından iftar yapıldı.
İftara Vali Yardımcısı Meral Batı
Demirbaş, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı
, şehit aileleri ve geziler ile aileleri katıldı.
Funda Kocabıyık
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Kaynak: AA