Vali Kocabıyık Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

20 Kasım 2018 Salı 16:29



20 Kasım 2018 Salı 16:29

Vali Funda Kocabıyık, Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.Uşak Huzurevine dün gerçekleşen ziyarette Vali Funda Kocabıyık'a Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Ömer Kalaylı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Peltek ve Huzurevi Müdürü Mehmet Koçak eşlik etti.Huzurevi Müdüründen huzurevi ile ilgili bilgi alan Vali Funda Kocabıyık, yaşlıların ikamet ettiği odaları gezip yaşlılarla sohbet etti.Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerinden Ali Sai'nin uzun süredir görüşemediği Van'da sözleşmeli öğretmenlik yapan ve şu anda Kıbrıs'ta vatani görevini yerine getirmekte olan oğlu Osman Sai ile telefonla görüşen Vali Funda Kocabıyık sonrasında baba-oğlu telefonla görüştürdü.Vali Funda Kocabıyık, oda ziyaretlerinin ardından toplantı salonunda huzurevi sakinleri ile bir araya gelip uzun süre sohbet etti. Vali Funda Kocabıyık, burada yaptığı konuşmada: "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Bugün kandil olduğu için yaşlılarımızı ziyaret etmek, hayır dualarını almak istedik. Onun için de huzurevi ziyareti gerçekleştirdik.Bu ziyarette huzurevimizde çok güzel hizmet verilmekte olduğunu gördük. Çalışanlarımız özverili bir şekilde yaşlarımıza, büyüklerimize bakım hizmetini sunuyorlar. Huzurevi sakinlerimizin hepsi ile sohbet etme şansımız oldu. Burada misafir ettiğimiz yaşlılarımız huzurevinden ve verilen hizmetten çok memnun olduklarını ifade ettiler.Yaşlılarımıza ve çocuklarımıza iyi bakmamız, onlarla ilgili hayırlı işler yapmamız lazım. Çünkü, çocuklarımız bizim geleceğimiz yaşlılarımızsa geçmişimizdir. Bir insan ancak geçmişini inkar etmeden geleceğe yüzünü dönerse huzurlu ve başarılı olabilir.Anne ve babaların hakkı ne yapsak da asla ödenmez. Anne babalarımıza hürmette kusur etmemeliyiz. Türk toplumunun özelliklerinden biri olan büyük aile olmaya devam etmemiz gerekir. Yani, evlenip çoluk çocuk sahibi olduktan sonra anne ve babamızı kendi haline bırakmamalı, onlarla aynı çatı altında yaşamalıyız. Günümüzde teknoloji ilerledikçe hayatımızda bazı şeyleri ihmal etmekteyiz. Bunların başında da ailemiz geliyor. Toplumsal değerlerimizi kaybetmemek için, ailemizin, çocuklarımızın, anne ve babamızın kıymetini bilmeli, onları asla ihmal etmemeliyiz." dedi. - UŞAK