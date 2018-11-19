Vali Kocabıyık, İl Genel Meclisini Ziyaret Etti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, İl Genel Meclisini ziyaret etti.
Kocabıyık, Uşak İl Genel Meclisini ziyaret edereke, meclis üyeleriyle bir araya geldi.
Ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisinin kırsalda yaşayan vatandaşların başta ulaşım ve altyapı olmak üzere yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltmek amacıyla çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Eğitim, sağlık, tarım, çevre koruma ve imar gibi insanın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu müşterek ihtiyaçlarının karşılanması konusunda geleceğe dair önemli kararlar alarak, ilimize ve köylerde yaşayan vatandaşlarımıza önemli katkılar sunan meclis üyelerini kutluyorum."
Kocabıyık, 2005 yılında başlatılan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ile bugüne kadar Uşak'a yaklaşık 115 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Köylerimizin yol ve ulaşım, su ve kanalizasyon, tarımsal sulama sektörlerindeki sorunları ve ihtiyaçları önemli ölçüde çözülmüştür. Bu yıl da KÖYDES ödeneklerinde çok önemli bir artış yaşanarak 23,5 milyon lira İlimize tahsis edilmiştir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan uygun görülenler de il özel idareleri eliyle gerçekleştirilmektedir. Merkezi yönetim kamu yatırımları, hem daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi, hem de ödeneklerde verimlilik ve tasarruf sağlanması ve yerelin özellikleri ve öncelikleri gözetilmesi bakımından il özel idaremiz tarafından değerlendirilmektedir. Bugüne kadar eğitim, sağlık, güvenlik, gençlik ve spor, sosyal ve idari hizmetlere ilişkin bina ve tesis inşaatları özel idaremiz tarafından tamamlanarak ilgili kamu kurum ve kuruluşuna teslim edilmiştir."
Aynı şuur ve idrak, heyecan ve şevkle bundan sonra da Uşak'ta yaşayan vatandaşlara hep birlikte daha çok hizmetler götüreceklerine olan inancının tam olduğunu dile getiren Kocabıyık, şunları ifade etti:
"Bizler, yönetim kademelerinde görev yapan kişiler olarak, şehrimizin ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının ve ihtiyaçların giderilmesinde, kırsal kalkınma çalışmaları ve projelerin gerçekleştirmesinde istişare kültürümüzden yola çıkarak her konuda ortak aklı hakim kılmaya özen göstereceğiz. Uygulayacağımız kararlarda her zaman sizin görüşleriniz ve fikirleriniz bizlere ışık tutacaktır."
Funda Kocabıyık,Uşak
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:02