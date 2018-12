Vali Kocabıyık: "Kadınlarımız Günümüzde Sayısız Başarı Hikayeleri Yazmakta"

04 Aralık 2018 Salı 13:06



Uşak Valisi Funda Kocabıyık kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.Vali Kocabıyık mesajında, tarih boyunca Türk milletinin var olma mücadelelerinde canını ortaya koyan kadınların, günümüzde de çeşitli başarı hikayelerine imza atarak her alanda topyekün kalkınma hamlesi içinde olan devletin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını söyledi. Vali Kocabıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz kuruluşunun ilk yıllarında olmasına rağmen pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığını hatırlatan Vali Kocabıyık Türk kadınına 3 Nisan 1930 tarihinde belediye seçimlerinde, 26 Ekim 1933'te muhtarlık seçimlerinde ve son olarak 5 Aralık 1934'te genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınarak siyasal alanda da kadın erkek eşitliğini güvence altına aldığını vurguladı.Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasanın kabulünü Cumhuriyet tarihinde demokrasi adına atılan en önemli adımlardan biri olarak niteleyen Vali Kocabıyık " Bu yasa sayesinde, kadınlarımızın siyasi ve toplumsal hayattaki konumları daha da güçlenmiştir. Kadınlarımızın siyasal alanda söz sahibi olması, ülkemizin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınmasına da çok önemli katkılar sağlamıştır. Bunun neticesinde, kadınlarımız eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü arttırıp, ülkemizi gururla temsil etmektedirler. Kadınlarımızın, hayatın her alanında elde ettikleri bu kazanımlar sayesinde kız çocuklarımızın eğitim düzeyleri de her geçen gün artmaktadır. Bugün artık büyük çoğunluğu üniversite mezunu olan kız çocuklarımız dahil oldukları iş dünyasından bilim dünyasına, hayatın her alanında sayısız başarı hikayeleri yazmaktadırlar" dedi. - UŞAK