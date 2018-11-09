Vali Kocabıyık, Karahallı İlçesini Ziyaret Etti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Karahallı
ilçesini ziyaret etti.
Valilik Kararnamesi ile atanmasının ardından göreve başlayan Uşak'ın ilk kadın valisi Funda Kocabıyık, Karahallı ilçesine ziyarette bulundu.
İlçede ilk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Kocabıyık, Karahallı Kaymakamı Önder Çengel
'den ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Vali Kocabıyık, kaymakamlık ziyaretinin ardından dün helikopterle Uşak'taki yatırımları incelerken kendisine "hoş geldin" kareografisi yapan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Daha sonra Clandras Köprüsünü geçen Vali Kocabıyık, "Bugün Karahallı ilçemizi ziyaret ettik. Şu an tarihi Clandıras Köprüsündeyiz. Biliyorsunuz ben başlarken ilklerin şehri Uşak'ta bulunmaktan son derece mutlu olduğumu söylemiştim. İşte o ilklerden bir tanesindeyiz şu anda. Türkiye Cumhuriyeti
'nde ilk elektriği kullanan şehrimiz Karahallı'dır. 60'lı yılların çok başlarında rahmetli Adnan Menderes
tarafından yapılmış." diye konuştu.
Kocabıyık, ilçedeki temasları kapsamında 15 Temmuz gecesi Marmaris
'te şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yakın koruması Mehmet Çetin
'in kabrini de ziyaret etti.
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