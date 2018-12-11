Vali Kocabıyık, Kütüphaneyi Ziyaret Etti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Uşak İskender Pala
İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
Vali Kocabıyık'ı kütüphaneye gelişinde İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şerif Söyler ve İskender Pala İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Yaman karşıladı.
Kütüphane binasını gezen Vali Kocabıyık, aynı binada hizmet veren Millet Kıraathanesi, kent kitaplığı ve okuma salonlarında incelemelerde bulundu.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kocabıyık, yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanan kütüphanenin şehrin en merkezi yerinde bulunmasının, halkın kitaba ve bilgiye ulaşmasında önemli kolaylıklar sağladığını ifade etti.
Kütüphanelerin kültür merkezleri olduğunu kaydeden Kocabıyık, şöyle konuştu:
"Kütüphaneler toplumların bir bakıma hafızası, geçmişten geleceğe en kıymetli hazinelerinin bulunduğu kültür kurumlarıdır. Burada uzun zamandır hizmet veren binanın yıkılarak yeni bir bina yapıldığını ve bu yıl içinde hizmet vermeye başlandığını öğrendim. Binamız fiziki ortamı ve kitaplarıyla tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip. Toplumların gelişme ve kalkınması, ileri medeniyetler arasında yer alması, eğitim, öğretim ve bilgiyle mümkündür. Kütüphanemize yaptığım bu ziyaret sırasında her bölüm ve her kattaki yoğunluktan memnun oldum. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm Uşaklıların bu imkanlardan faydalanmasını, kitap okumaya zaman ayırmasını arzu ediyorum. İçinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın tüm vatandaşlarımızın okumaya olan ilgilerini artırmak üzere işaret ettiği bir proje olan, 24 saat açık Millet Kıraathanesinin de bulunduğu yeni binamızın, İskender Pala İl Halk Kütüphanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum."
Funda Kocabıyık,Uşak,İskender Pala
11 Aralık 2018 Salı 14:55