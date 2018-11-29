Vali Kocabıyık, Muhtarlarla Buluştu

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, merkez ilçe mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.
Özmerkez Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Kocabıyık, düzenli olarak muhtarlarla bir araya gelerek dilek ve şikayetlerini dinleyeceğini söyledi.
Kamu hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi için karşılıklı iş birliğinin önemine değinen Kocabıyık, halkın her anlamda refah seviyesini yükseltmek, yaşam kalitesini artırmak, kamu yatırım ve hizmetlerinin yönlendirilmesinde muhtarların fikirlerini önemsediğini belirtti.
Muhtarların önemli görevler üstlendiğinin altını çizen Vali Kocabıyık, " Muhtarlarımız, devletin yanında halkın; halkın yanında ise devletin temsilcileridir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde köprü görevi görmektedir. Muhtarlıklarımız sadece en küçük idari birim olma vasfını taşımakla kalmıyor, aslında demokrasinin nüvesini teşkil ediyorlar." diye konuştu.
Muhtarların halkın nabzını tuttuğunun altını çizen Kocabıyık, şöyle konuştu:
" Türkiye
, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgesinde ve küresel ölçekte, adaleti ve insan haklarını temsil etmektedir. İçte ve dışta bu büyük yürüyüşümüz, bu kalkınma ve gelişme sürecimiz, hangi ihanet çevresi, hangi küresel güç, hangi terör örgütü karşı çıkarsa çıksın, bu milletin imanı ve kararlılığı ile devletimizin yüksek dirayeti sayesinde kararlılıkla devam edecektir. Devletimizin, yegane gayesi 'İnsanı Yaşat ki, Devlet yaşasın' sözünden hareket ederek her alanda insanı üstün tutarak, ona değer vererek, şefkatli ve merhametli yüzünü göstererek, ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirerek onu yüceltmesidir. Köylerimizde ve mahallelerimizde en asli görevimiz, burada yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu ve esenliğini sağlamaktır. Bu noktada hep birlikte, başta FETÖ, PKK
, DAEŞ gibi terör örgütleri olmak üzere terörle mücadelede ödün vermeden kararlılıkla mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız."
Terör ve bağımlılıkla mücadeleye vurgu
Türkiye'nin her alanda geliştiğini, bu gelişimi sağlarken bir yandan terörle mücadele ettiğini vurgulayan Kocabıyık, terörle mücadelenin yanında bağımlılıkla mücadelenin de üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini söyledi.
Gençleri tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelenin önemine değinen Kocabıyık sözlerin şöyle sürdürdü:
"Hem terörle, hem madde bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelede mahalle ve köylerimizde muhtarlarımız her zaman bizlerin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu konuda göstereceğiniz her türlü duyarlılık ve gayretli çalışmalar gücümüze güç katacaktır. Devletimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, şehir merkezlerinde belediyelerimiz, kırsalda ise İl Özel İdaremiz mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın başta ulaşım ve altyapı olmak üzere eğitim, sağlık, tarım, çevre koruma, imar gibi insanın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu her alanda ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir."
Konuşmaların ardından muhtarlara dağıtılan talep formları ile değerlendirilip çözüm yolları üretmek üzere muhtarların istekleri yazılı olarak alındı.
Toplantının sonunda Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri, muhtarlara katılım belgesi verip toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Toplantıya, Belediye Başkan Vekili İsmail Ünal
, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Kalaylı, Emniyet Müdür İbrahim Ergüder, İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Hikmet Uz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar
ve daire müdürleri katıldı.
Uşak,Funda Kocabıyık
29 Kasım 2018 Perşembe 09:55