Vali Kocabıyık Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yaptı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:53



29 Kasım 2018 Perşembe 14:53

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kent genelinde muhtarlar ile istişare toplantısında bir araya geldi.Toplantıya, Vali Kocabıyık'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili İsmail Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Kalaylı, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdür İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hikmet Uz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum müdürleri ile merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları katıldı.Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Kocabıyık, vatandaşların huzur ve refah seviyesinin arttırılması için muhtarlardan gelecek olan gelecek fikir ve önerileri değerlendirmek için toplantının gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Kocabıyık, "Köylerimizin altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik hükümetimizce 2005 yılında başlatılan KÖY-DES projesi kapsamında bugüne kadar ilimize yaklaşık 115 milyon TL ödenek tahsis edilmiş olup köylerimizin yol, ulaşım, su, kanalizasyon ve tarımsal sulama sektörlerinde köylerimizin bu alandaki sorunları ve ihtiyaçları önemli ölçüde çözülmüştür. Bu yıl da KÖY-DES projesi ödeneklerinde çok önemli bir artış yaşanarak 23,5 milyon TL ödenek ilimize tahsis edilmiştir" dedi.Konuşmaların ardından tüm muhtarlara dağıtılan talep formları ile değerlendirilip çözüm yolları üretmek üzere muhtarların istekleri yazılı olarak alındı. - UŞAK