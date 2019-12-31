Haberler » kultur-sanat » Vali Kocabıyık, polis ve jandarmayla yılbaşı pastası kesti - Haberler

Vali Kocabıyık, polis ve jandarmayla yılbaşı pastası kesti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yılbaşı akşamı görev yapan polis ve jandarma mensuplarıyla pasta kesti.

31.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:32 Vali Kocabıyık, polis ve jandarmayla yılbaşı pastası kesti
Valisi Funda Kocabıyık, yılbaşı akşamı görev yapan polis ve jandarma mensuplarıyla pasta kesti.
Vali Funda Kocabıyık, yeni yıl dolayısıyla ilk olarak Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından huzurevine geçen Kocabıyık, bir süre huzur evi sakinleriyle sohbet etti.
Daha sonra İzmir-Ankara kara yolundaki jandarma ve Uşak Şeker Fabrikası karşısındaki polis kontrol noktalarını ziyaret eden Vali Kocabıyık, personelin yeni yılını kutladı. Araç kontrolleri sırasında da vatandaşları tebrik eden Kocabıyık, polis ve jandarma mensuplarıyla pasta kesti.
Son olarak Mehmet Akif Merkezi'ne ziyarette bulunan Vali Kocabıyık, burada polis telsiziyle emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı.
Kocabıyık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il genelinde yeni yıl akşamı dolayısıyla tüm tedbirlerin alındığını, şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada tüm tehditlere göğüs gerebilecek güçte ve kudrette bur ülke olduğunun altını çizen Kocabıyık, "Milletimizin yeni yılını kutluyorum. En çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik. ben yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.
Emniyet mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Kocabıyık daha sonra karakoldan ayrıldı.

Funda Kocabıyık, Jandarma, Polis, Uşak, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

21:35   Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
21:32   Vali Kocabıyık, polis ve jandarmayla yılbaşı pastası kesti - Haberler
21:09   Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti? - Haberler
21:05   Yemen'de Husilerin resmi para yasağı nedeniyle emekli ve memurlar maaş alamıyor - Haberler
20:59   Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
31.12.2019 21:58:44