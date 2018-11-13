Vali Kocabıyık, Ulubey'i Ziyaret Etti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Ulubey
ilçesini ziyaret etti.
Vali Kocabıyık, göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilçe ziyaretli kapsamında Ulubey'e gitti.
Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın
'ı ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgi alan Kocabıyık, daha sonra Ulubey Belediyesini de ziyaret etti.
İlçedeki programı kapsamında Ulubey Kanyonları'nı da gezen Kocabıyık, yaptığı açıklamada, "Bugün Ulubey'deyiz. Kanyonlarını gezdik. Gerçekten muhteşem bir doğa harikası ama tanıtımı yönünde eksikliklerimiz var. Ulubey Kanyonlarını hem ülkemizde hem de yurt dışında bir tanıtım çalışması yapmayı planlıyoruz. Gördüğünüz gibi yerli turistler ziyaret ediyorlar. Burada başka projelerimizde olacak." dedi.
Vali Kocabıyık'ın Ulubey ziyaretine İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal eşlik etti.