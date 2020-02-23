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Vali konuştu, asker ıslanmasın diye koruması şemsiye tuttu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde 33 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan 14 vatandaş anıldı.

23.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:22Vali konuştu, asker ıslanmasın diye koruması şemsiye tuttu
'ın ilçesine bağlı köyünde 33 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan 14 vatandaş anıldı. Törende Vali Ali Hamza Pehlivan'ın koruması, konuşma sırasında bekleyen askerin yağmurda ıslanmaması için şemsiye tuttu.

Taşdelen köyünde düzenlenen törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Vali Pehlivan'ın koruması, valinin konuşması sırasında yanında bekleyen askerin ıslanmaması için şemsiye tuttu. Korumanın davranışı takdir topladı. - ŞIRNAK

Şemsi Tebrizi, Taşdelen, Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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