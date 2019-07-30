Vali Köşger; "Aydın'ın jeotermal potansiyeli seracılık ve sağlık turizminde değerlendirilecek"

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da 110 ilave jeotermal tesis kurulacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek; "Resmi Gazete'de ilan edilen sahalarda seracılık ya da sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.



Türkiye'nin en zengin jeotermal kaynaklarına sahip ili olan Aydın'da, bu kaynağın doğru ve verimli şekilde değerlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Köşger, "İlimizin en büyük zenginliklerinden olan Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların kullanımı ile ilgili 23 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak ihaleye açılan sahalar hakkında, çeşitli basın organlarında bazı kesimlerin gerçek dışı beyanatlarına yer verilmesi üzerine Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.Resmi Gazete'de yayımlanan ihaleye konu sahalar, daha önce Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yeraltı içme ve kullanma suyu kaynaklarının etkin kullanılması ve korunması amacına yönelik olarak ihale edilmiş ve süresi içerisinde herhangi bir işlem gerçekleşmeyince tekrar ihaleye açık hale gelmiş sahalardır" diye konuştu.



"Kaynağımızı iyi niyetli olarak değerlendiriyoruz"



Aydın'da v-bazı çevreler tarafından jeotermale ilgili olarak sürekli yanıltıcı açıklamalar yapıldığına dikkat çeken Vali Köşger, şöyle konuştu:



"Bu sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince MİGEM tarafından zorunlu olarak ihaleye açılmıştır. Bu sahalarda jeotermal potansiyel bulunmadığından dolayı jeotermal tesislerin kurulması söz konusu değildir. Ayrıca bazı kesimler tarafından her hangi bir bilgi ve belgeye dayanmaksızın 'Aydın'da 110 ilave Jeotermal tesis kurulacağı' yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.



Aydınlıların gelirlerinin artırılması, istihdamın oluşması, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin faydalanması için Aydın'ın var olan doğal zenginlikleri ve ekonomik potansiyeli iyi niyetle değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Resmi Gazete'de ilan edilen sahalarda tarımsal amaçlı kullanım yani seracılık ya da sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır" - AYDIN

Kaynak: İHA