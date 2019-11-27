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Vali Köşger; "Aydınlı girişimcilerin teşvikleri iyi değerlendirmesi gerekir"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger'in KOBİ Haftası kapsamındaki ziyaretinde yaptığı açıklamada, Aydınlı girişimcilerin daha çok proje üreterek, sağlanan teşviklerden daha fazla yararlanması gerektiğini belirtti.

27.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:55Vali Köşger;
Valisi Yavuz Selim Köşger, KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger'in KOBİ Haftası kapsamındaki ziyaretinde yaptığı açıklamada, girişimcilerin daha çok proje üreterek, sağlanan teşviklerden daha fazla yararlanması gerektiğini belirtti.

23-29 Kasım 2019 Avrupa KOBİ Haftası kapsamında KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger KOSGEB'in Kadın Girişimcilik, Ar-Ge İnovasyon ve KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında desteklediği Aydın'da faaliyet gösteren firma temsilcileri ile birlikte Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger 2019 yılı içerisinde 604 girişimcinin KOSGEB desteklerinden faydalandığını ifade ederek, ziyarete katılan firma temsilcilerinin ürettiği ürünler hakkında Vali Köşger'i bilgilendirdi.

KOSGEB'in Aydın'da güzel işlere imza attığını ifade eden Vali Köşger, "KOSGEB'in özellikle Ar-Ge'ye dayalı katma değer oluşturacak ürünleri desteklediğini görüyoruz. Yani inciri sadece ham halinde değil, onun yağını çıkarıp ileri aşamalarda değerlendirmek gibi çalışmalar yapmamız lazım. Hem girişimcilerimizi, hem de KOSGEB'e teşekkür ediyorum. Biz sadece KOSGEB'le değil, GEKA ile de girişimcilerimizi destekliyoruz. GEKA'da üç vilayet var, Denizli, Aydın ve Muğla. Biz Muğla'nın yarısı kadar müracaat alıyoruz. Denizli bizim dört katı müracaatla geliyor karşımıza. Aydın'ın daha çok proje ile müracaat etmesi lazım. Aydın'ın elindeki materyallerin hepsi değerli. Yani incir, zeytin, kestane, fıstık çamı değerli ve buna benzer bütün ürünler değerli. Bununla yetinmemiz lazım. Bunların katma değerini daha fazla arttıracak hale getirmemiz gerekiyor. Aydınlı girişimcilerin KOSGEB, GEKA ve TKDK'nın bütün teşviklerini iyi kullanması gerekiyor" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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