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Vali Köşger, Bakan Soylu ile görüştü

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki telekonferans görüşmesine katıldı.

10.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:00
Vali Köşger, Bakan Soylu ile görüştü
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki telekonferans görüşmesine katıldı.
Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından alınan bir dizi tedbirler alındı. Vatandaşların sağlığı için alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi daha eklenirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin valilerinin katıldığı bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı toplantıda koronavirüse karşı alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar konuşuldu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Selim Köşger, Aydın, Güncel
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