Vali Köşger'den Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Aydın
Valisi Yavuz Selim Köşger
, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Köşger mesajında, insanlık tarihinin en önemli belgelerinden olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu tarafından kabulünün 70 inci yıl dönümünün kutlandığını belirtti.
Dünya milletlerinin ortak girişimiyle kayıt altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün Birleşmiş Milletler'in en büyük başarılarından birisi olduğunu aktaran Köşger, bu yolda hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için yürütülen mücadelede 70 yıl içinde kayda değer ilerlemelerin sağlandığını ifade etti.
Köşger, insan haklarının dünyadaki her birey bakımından hayatın doğal gerçeği haline getirilmesi hedefine ulaşılıncaya kadar bu alandaki çabaları devam ettirmenin tüm ulusların ortak görevi olmaya devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bugün maalesef dünyanın birçok bölgelerinde ve insanlığın gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkı ihlali yaşanmaktadır. Ne yazık ki bu trajediye ülkemizle beraber birkaç ülke haricinde seyirci kalınmaktadır. Ülkemiz, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. İnsan haklarının evrenselliğinin muhafazası ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda konuya bakışının vazgeçilmez temel unsurudur. Uluslararası insan hakları standartlarının herkes için geçerli kılınmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasına dair çabalarda ülkemiz lider, güvenilir bir ortak ve örnek bir uygulayıcı olmayı sürdürecektir. Ülkemiz bu anlayışla geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla devam ettirecektir. Bu düşüncelerle milletimizin ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü'nü en içten duygularla kutluyor, insan haklarına saygı temelinde aydınlık yarınlar diliyorum."
Selim Köşger,Aydın
09 Aralık 2018 Pazar 11:50