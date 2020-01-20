Haberler » Güncel » Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret - Haber

Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

20.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:20Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret
AYDIN (İHA) – Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, bir süre önce Aydın'da göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin sürdürüldüğü yeni binada bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Köşger'e İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve kurum yetkilileri tarafından bilgi verildi. - AYDIN

Osman Açıkgöz, Selim Köşger, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:22  TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri
21:20  Van'da 75 Common Myna kuşu ele geçirildi
21:18  KKTC Enerji Bakanı Taçoy: "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir"
21:17  İzmir'de trafik kazaları
21:15  3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı
20.01.2020 21:23:29