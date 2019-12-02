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Vali Köşger'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkımızın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

02.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:27Vali Köşger'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkımızın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Vali Köşger, 3 Dünya engelliler Günü mesajında; "Şüphesiz ki, engelli olmak kimsenin kendi tercihi değildir. Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını ve yaşadıkları zorlukları daha iyi anlayabilmek için empati kurmamız ve bir gün bizimde engelli bir insan olabileceğimiz gerçeğini unutmamamız gerekir. Engellilerimiz ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar toplumun ve tüm insanların ortak sorunudur. Engelliler de herkes gibi, başka hiçbir sebeple değil; insan oldukları için onurlu bir yaşamı hak etmektedirler.

Bu doğrultuda, ülkemizde insan merkezli yönetim anlayışının ete kemiğe büründüğü alanların başında engelli vatandaşlarımıza yönelik uygulamalar gelmektedir. 2005 yılında çıkarılan engelliler kanunu ve 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılık güvence altına alınmıştır. Bu güvence ile engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olmakta ve göğsümüzü kabartmaktadırlar. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının ve çağdaş toplum olmanın gereğidir.

Engelli vatandaşlarımızın hayata daha kuvvetli tutunması için hepimize görevler düşmekte olup, İlimizde engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmeti, engellilere ve ailelerine yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli vatandaşlarımıza geleceğe daha umutla bakabilecekleri huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - AYDIN

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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