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Vali Köşger, Kemer Mahallesi'ndeki aşure hayrına katıldı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemer Mahallesi Muhtarlığı tarafından gerçekleştirilen aşure hayrına katıldı.

27.09.2019 16:54Vali Köşger, Kemer Mahallesi'ndeki aşure hayrına katıldı
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemer Mahallesi Muhtarlığı tarafından gerçekleştirilen aşure hayrına katıldı.

Kemer Mahallesi Muhtarlığı, Muharrem Ayı'nın son Cuma günü olması dolayısıyla Cuma namazından sonra aşure hayrı gerçekleştirdi. Kemer Koca Çınar Camii önünde gerçekleştirilen hayra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Mahallenin birlik ve beraberliğin artması amacıyla bin kişilik aşure hayrı yaptıklarını ifade eden Kemer Mahalle Muhtarı Mustafa Karagöz; "Muharrem ayının son Cuması olması dolayısıyla muhtarlığımızca böyle bir hayır yapmaya karar verdik. Valimizi de davet ettik, kendisine de bizi kırmayıp geldikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Mahallemizde birlik ve beraberliğin artması amacıyla bin kişilik organizasyon gerçekleştirdik. Mahallemizdeki etkinliklerimizin de devamı gelecek. Şuan panayır havasında güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Cuma namazından sonra gerçekleştirilen aşure hayrında Vali Köşger vatandaşlara aşure ikram etti. - AYDIN

Muharrem Ayı, Selim Köşger, Aydın, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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