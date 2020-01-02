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Vali Köşger, Muay -Thai şampiyonunu ağırladı

Antalya Muay-Thai Açık Kupası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Beyza Baysan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

02.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:37 Vali Köşger, Muay -Thai şampiyonunu ağırladı
Antalya Muay-Thai Açık Kupası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Beyza Baysan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Muay-Thai Avrupa Şampiyonası 46 kilogram 12 yaş kategorisinde Altın Madalya kazanarak şampiyon olan Mustafa Kiriş ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Beyza Baysan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un da katılımı ile Vali Köşger'i makamında ziyaret etti.

Baysan'ı elde ettiği dereceden dolayı tebrik eden Vali Köşger, "Biz Aydın'da sporu her anlamda teşvik ediyoruz. Tabi öncelikli olarak bireysel sporlarda başarılı olanları daha çok ödüllendiriyoruz. Kendisini Aydın'ın gururu olduğu için kutluyoruz" dedi.

Elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Baysan ise kendisine destek olan antrenörüne, anne ve babasına teşekkür ederek, ileriki yarışmalarda daha iyi sonuçlar elde etmek istediğini ifade etti.

Ziyaret sonunda Baysan, Vali Köşger tarafından yarım altınla ödüllendirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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