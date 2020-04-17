Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Vali Köşger, yasak öncesi işletmeleri denetledi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Efeler ilçesindeki gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.

17.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:53
Vali Köşger, yasak öncesi işletmeleri denetledi
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Efeler ilçesindeki gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler ilçesinde sokağa çıkma yasağına saatler kala gıda satışı yapan market ve fırınlarda denetimlerde bulundu. Vali Köşger, gıda satışı yapan işletmelerdeki görevlilerin ve vatandaşların alınan tedbirlere uyup uymadıklarını denetledi. Ayrıca market raflarındaki ürünlerin fiyatlarını da kontrol eden Vali Köşger, sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin önemini vurguladı.

Son zamanlarda tüm dünyayı etkileyen bir salgınla karşı karşıya olduklarını belirten Vali Köşger, "Ülkemizde de vatandaşların bu salgından en az seviyede etkilenmesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Sürekli ileri tedbir uygulamaları hayata geçiriliyor. Geçen hafta sonu vatandaşlarımızın mevsimsel şartlardan etkilenerek daha çok sokağa çıkmaları ihtimaline karşın sokağa çıkma kararı alınmıştı. Bu karar geçen hafta sonu uygulandı. Bu hafta sonu için önceden ilan edilmiş ve her türlü tedbirin uygulandığına şahit oluyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kendilerine tebliğ edilen kurallara riayet etmeleridir. Bugün yapmakta olduğumuz şey, geçen hafta sonu marketlerde maalesef bir yoğunluk oluşmuştu. Bunu önlemek için arkadaşlarımız şehrin bütün noktalarında gerekli önlemleri aldılar. Zaten gördüğünüz gibi rutin bir gün yaşanıyor. Şu an için ilimizde bir sıkıntı yok. Aydın Türkiye içinde tedbirler ve hastalıktan etkilenme konusunda oldukça iyi bir durumda. Bunun daha da iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kurallara riayet ettiği takdirde bu salgını en az hasarla atlatacağız" dedi.

Vali Köşger'in gerçekleştirdiği işyeri denetimlerine Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Selim Köşger, Efeler, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Bakan Koca, ’23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump’tan şaşırtan hamle Haberler
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump'tan şaşırtan hamle
Haberler ›› Güncel ››Vali Köşger, yasak öncesi işletmeleri denetledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:10: Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boşaldı - Haber 01:10: Sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık - Haber 01:05: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi - Haber 01:02: Art arda 2 aracın çarptığı genç hayatını kaybetti - Haber 01:00: ABD'den Rusya'ya "Silahsızlanma müzakerelerine Çin de katılsın" teklifi - Haber 00:29: Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haber 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum - Magazin 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı - Magazin 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler